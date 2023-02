ISE 2023 : Optoma présente des solutions pour créer, connecter et susciter

Le stand d’Optoma met en avant des écrans numériques interactifs, des solutions de projection, de LED et de logiciels et présente l’exposition immersive “A Celebration of Colour”.

Optoma, la première marque de projection 4K UHD et DLP dans la région EMEA, a annoncé aujourd’hui ses solutions d’affichage à l’occasion du salon Information Systems Europe (ISE) 2023. Optoma renforce sa présence à l’ISE en proposant des expériences visuelles étonnantes qui captivent et amènent son public à de tout nouveaux stades, démontrant ainsi le leadership de la société dans le développement de solutions innovantes sur

les marchés de l’entreprise, de l’éducation, de l’installation professionnelle et du divertissement à domicile.

“Nous nous efforçons de créer des expériences fascinantes et mémorables avec notre marque tout en continuant à repousser les limites de la technologie et à proposer les meilleures solutions en matière de produits et de logiciels à nos partenaires”, a déclaré Thierry Millet, directeur général d’Optoma EMEA.

Exposition immersive “A Celebration of Colour” – Optoma s’associe à Layers of Reality.

Là où l’art et la technologie s’entremêlent, cette démonstration immersive sensationnelle

présentera des œuvres de différents artistes sur plusieurs décennies en utilisant les projecteurs primés ZU920TST et ZH406STx d’Optoma pour mettre en valeur des couleurs éclatantes et des détails étonnants. Cinq peintres de renom ont alimenté l’inspiration : Paul Cézanne, Rose Bonheur, Paul Gaugin, Georges Seurat et Piet Mondrian. Le résultat est une œuvre numérique personnalisée où la couleur occupe une place centrale et où les artistes peuvent désormais exister dans le même espace temps.

Avec un impressionnant rapport de focale courte de 0,65-0,75, le projecteur ZU920TST d’Optoma est capable de s’adapter aux contraintes d’espace. Avec ses 9 800 lumens et sa conception à objectif télécentrique fixe, le ZU920TST répond à la demande de produits à plus forte luminosité qui ne nécessitent pas d’objectifs interchangeables, simplifiant ainsi les installations et améliorant les visuels avec la même flexibilité que les solutions à focale interchangeable pour la projection à courte focale. Le ZU920TST a reçu le prix 2022 Best of the Year et Best of Show à InfoComm 2022 décerné par Projector Central.