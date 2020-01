Isabelle Langlois, des bijoux pour Mon Ange

Créée par la marque de joaillerie française Isabelle Langlois, la collection « Mon Ange » s’étoffe de nouveaux pendentifs au charme séducteur à prix tout doux. Anges précieux parés de leur auréole, ils célèbrent l’amour sous toutes ses facettes. Laissant libre cours à sa créativité à tout instant, Isabelle Langlois s’est inspirée d’un couple d’amis dont le mari avait pour délicieuse habitude d’appeler son épouse « mon Ange ». De ce petit nom tendre murmuré à un être cher, elle imagine un bijou empreint de délicatesse et de douceur.

Rehaussés d’une perle de culture, ces pendentifs irradient par leur rondeur sensuelle. Epuré tout en or, orné d’ailes en nacre blanche ou habillé de nacre rose ponctuée d’un diamant, chacun se lovera au creux du cou avec élégance. Glissé seul ou à plusieurs sur une chaîne, ils témoigneront des liens tissés avec les êtres aimés. Réalisés dans le respect de la tradition de la joaillerie parisienne, ces bijoux sont personnalisables par la gravure d’un prénom à même la nacre. Un atout cœur qui devrait en faire chavirer plus d’une ! Et, comme chaque histoire d’amour est unique, la maison propose également de réaliser ce modèle sur-mesure, avec les pierres et les matières de son choix.

Petite-fille et fille de lapidaires jurassiens, Isabelle Langlois est née entourée de pierres précieuses, et c’est presque naturellement qu’elle s’est destinée à la joaillerie. Faisant preuve d’une créativité précoce, elle a affirmé très jeune sa vocation. Diplômée de l’EDHEC, elle fait ses classes pendant sept ans chez Vassort, un atelier de haute joaillerie qui fournissait les plus grandes maisons de la place Vendôme. Cette expérience nourrit son rêve de rendre aux pierres de couleur leurs lettres de noblesse et l’incite à poursuivre l’aventure familiale à sa manière. En 1992, elle fonde la Maison qui porte son nom puis ouvre une boutique rue de la Paix à Paris en 2010.



Pendentif « Ange Zachariel » en or jaune 750/1000e avec perle de culture, nacre rose et diamant (réf : P777) : 280 €

Pendentif “Ange Zachariel” en or jaune 750/1000e avec perle de culture (réf : P745B) : 330 €

Pendentif “Ange Haniel” en or jaune 750/1000e avec perle de culture et nacre blanche (réf :P806) : 350 €

Pendentif sur-mesure : à partir de 380 € (cinq semaines de délais), uniquement en vente à la boutique