Iris Mittenaere, ambassadrice de la Reebok Hiit TR

Pour le lancement de sa nouvelle basket dédiée au training fractionné à haute intensité, la Reebok HIIT TR, la marque s’associe à Iris Mittenaere pour incarner ce nouveau modèle phare de la saison SS20. Le modèle est d’ores et déjà disponible sur Reebok.com et dans le flagship parisien de Reebok au prix de 100€.

La Reebok HIIT TR est la nouvelle basket destinée à toutes celles et ceux qui veulent être accompagnés par le meilleur de la technologie et du design dans leurs entraînements intensifs de fitness. Pour incarner cette campagne, Reebok a choisi de s’associer avec Iris Mittenaere. Pour Iris, dont le quotidien sportif est aussi rythmé par des entraînements à haute intensité et qui a été rapidement séduite par les avantages de cette basket nouvelle génération, l’engouement autour de cette nouvelle collaboration est partagé ! « Je suis ravie de collaborer avec Reebok pour cette année 2020, c’est une marque que j’ai toujours aimée porter lors de mes entrainements, qui est à la fois technique et branchée. Les nouveautés de cette année m’ont particulièrement séduites et j’ai hâte de vous les faire découvrir. »

Pour répondre aux exigences de la pratique du training à haute intensité, Reebok a sondé la communauté fitness permettant ainsi de mettre au point une basket adaptée à tous avec les caractéristiques suivantes :

• La semelle extérieure est conçue d’une double couche qui permet à la basket de s’adapter à tous les mouvements lors des entraînements les plus cardios. • La semelle est conçue avec une mousse ultralégère et résistante qui assure un confort à toute épreuve.

• Le chausson est quant à lui enveloppé d’une cage qui donne une stabilité non négligeable lors d’exercices impliquant des mouvements brusques ou des changements de directions (sprint, burpees…etc.)