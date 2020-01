iRig Pro Duo I / O, pour les maestros nomades

IK Mutimedia a créé une interface audio / MIDI portable à 2 canaux appelée iRig Pro Duo I / O (199 $) pour aider les artistes à tirer le meilleur parti de l’inspiration partout où elle débarque – comme lorsque vous êtes en panne ou dans. Une file d’attente. Présenté comme le “compagnon de voyage idéal ” pour les musiciens nomades, les producteurs de vidéos ou les podcasteurs, leur nouveau câble UCB-C le rend compatible avec les derniers appareils et drivers PC pour assurer des performances optimales sur ordinateur portable et tablettes. Au menu : des commandes de volume raffinées avec des indicateurs de niveau et un plateau de sources d’entrée qui prennent en charge tout, des micros et contrôleurs MIDI aux guitares. Tout cela en fait un outil d’enregistrement assez impressionnant. Si seulement il y avait quelqu’un de suffisamment talentueux pour l’utiliser…