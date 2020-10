IQUI, une caméra 360 ultra-compacte qui ressemble au tournevis sonique du Dr Who

La caméra 360 degrés ultra-compacte IQUI est disponible dès aujourd’hui sur Amazon pour 329 €. IQUISPIN, l’application de retouche photo à 360 degrés utilisée pour connecter l’IQUI aux smartphones, bénéficie d’une mise à jour, également disponible aujourd’hui. Les utilisateurs peuvent désormais appliquer des filtres à leurs photos à 360 degrés, ce qui leur permet d’ajuster la couleur et le ton d’une photo avant de la transformer en une courte vidéo. La gamme des effets a également été étendue à plus de 20 effets, avec de nouveaux effets pour les utilisateurs de l’IQUI et les autres.

Cette IQUI est un des lauréats du Prix “BEST 100” Good Design Award, remis le 1er octobre. Organisé par l’Institut japonais pour la promotion du design, le Good Design Award récompense dans le monde entier les produits qui représentent par leur design une avancée pour l’industrie ou pour le style de vie. De la courbe gracieuse du système optique à quatre lentilles à sa taille ultra-compacte rendue possible par son système sur puce (SoC) propriétaire, l’IQUI est le résultat d’une attention minutieuse aux détails, à l’intérieur comme à l’extérieur. Conçu pour être simple à utiliser, même pour les débutants, l’IQUI n’a que trois boutons, ne pèse que 60 grammes et son diamètre est inférieur à un pouce (2,54 cm).

Dans son évaluation de l’IQUI, l’Institut japonais pour la promotion du design a noté : “Nous avons bon espoir que les nouvelles possibilités offertes par la caméra 360° IQUI aideront les utilisateurs à trouver de nouveaux modes d’expression, avec pour conséquence un marché enrichi et plus vaste.”

L’équipe de Vecnos – qui a développé la première caméra 360 degrés grand public au monde – a réimaginé la caméra 360 degrés en la destinant à une nouvelle génération de créateurs. Shu Ubukata, PDG de Vecnos, a déclaré : “Après sa sélection pour le Good Design BEST 100, nous estimons avec confiance que l’IQUI sera reçu comme le nouveau type de caméra à 360 degrés destiné à représenter une révolution visuelle pour un marché grand public élargi.”