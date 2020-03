Iopool EcO, la première sonde connectée spécial piscine

Iopool lance EcO, la première sonde connectée « piscine » qui optimise l’utilisation des produits d’entretien. Avec 1,7 million de piscines privés en France, ce marché prometteur est à la recherche constante de solutions innovantes simplifiant la vie des propriétaires, qui souvent, manquent d’expérience et de connaissances pour bien entretenir leur bassin.

Pour les accompagner au mieux, la société belge iopool lance une offre unique et complète basée sur 3 piliers : EcO, une sonde d’eau connectée spécialement conçue pour analyser les piscines et spas, une application mobile dédiée qui vous accompagne sur les dosages, et des produits d’entretien qualitatifs.

Avec cette première solution complète, ne vous souciez plus de la qualité de votre eau ! iopool vous assiste via l’application en permanence sur les bons dosages, vous offre un service de conseils à distance, et va même jusqu’à anticiper les éventuelles ruptures de stock des produits.

Une sonde intelligente « tout-en-un »

Autonome et connectée, la sonde EcO devient un assistant indispensable pour l’entretien de la piscine. Ses trois capteurs mesurent en continu, toutes les 15 minutes : la température, la capacité de désinfection et le PH. Les données sauvegardées sont envoyées automatiquement via Bluetooth au téléphone de l’utilisateur, une fois repéré.

Compatible avec tout type de bassin, sauf la piscine au sel, EcO est le plus petit analyseur du marché (22 cm). Légère (150 g), la sonde passe presque inaperçue dans l’eau et peut être placée dans la piscine même ou dans le skimmer s’il y a des enfants dans l’eau ou si la surface est couverte d’un volet roulant.

Avec une faible consommation énergétique et un fonctionnement sur batterie, EcO a une durée de vie minimum de deux ans sans avoir besoin de le recharger. Après ce temps, il est recommandé de remplacer les capteurs chimiques et la batterie.

Connectée avec la sonde EcO et le moteur de recommandation d’iopool, l’application dédiée est l’interface de gestion de la piscine. En quelques clics, l’utilisateur crée son compte, rajoute les caractéristiques de sa piscine ainsi que sa localisation, afin de recevoir des conseils personnalisés. L’application permet de suivre l’état de l’eau à tout moment et alerte si un traitement est nécessaire. Les conseils sont toujours adaptés à la piscine prédéfinie et s’adaptent selon la météo de la région et l’utilisation de produits.

PackEcOStart : 199 € ; Pack EcO Year : à partir de 449 €