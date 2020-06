InvisibleShield présente un boîtier désinfectant aux UV

InvisibleShield présente aujourd’hui l’InvisibleShield UV Sanitizer, un boîtier de nettoyage utilisant les rayons ultra-violets (UV) et conçu pour détruire 99,99 % des bactéries les plus communes1 trouvées à la surface des appareils mobiles et autres objets régulièrement manipulés. Ce boîtier peut également désinfecter d’autres objets comme des clés, des cartes bancaires, des écouteurs, des boucles d’oreilles, etc. La technologie UV-C désinfecte les téléphones et autres petits objets du quotidien en cinq minutes.

Le CDC américain (Center for Disease Control and Prevention) estime que 80 % des maladies communes sont transmises par les mains tandis qu’une autre étude a trouvé plus de 82 % de corrélation entre les bactéries trouvées sur les doigts des sujets testés et celles sur leurs téléphones. À notre époque nomade, il est quasiment impossible d’éviter de toucher des appareils mobiles et donc de ne pas s’exposer à des bactéries potentiellement dangereuses. Ce qui a mené InvisibleShield à concevoir une solution permettant à ses clients de désinfecter simplement et en toute sécurité leurs smartphones et les autres objets de la vie courante, sans produits chimiques, sans les laver ni utiliser d’autres produits de nettoyage.

« Nous voulons aider nos clients à se protéger contre les bactéries dangereuses qu’ils croisent au quotidien. » explique Gavin Slevin, directeur opérationnel de ZAGG International. « Les téléphones nous accompagnent par tout, et deviennent très rapidement un foyer de bactéries et de germes. Désinfecter votre téléphone peut se révéler difficile, surtout s’il faut utiliser des produits nettoyants non recommandés par les constructeurs, et ne permettant pas toujours de laver les parties les plus difficiles à atteindre. L’InvisibleShield UV Sanitizer a été conçu pour résoudre ce problème. »

L’InvisibleShield UV Sanitizer fonctionne avec n’importe quel smartphone jusqu’à 6,9 pouces de long (soit 17,5 cm) et utilise plusieurs lampes UV-C. Un cycle complet de désinfection prend environ cinq minutes et convient à tous les appareils mobiles, éliminant jusqu’à 99,99 % des bactéries les plus courantes en surface tout en protégeant les appareils d’autres méthodes de nettoyage plus à risques pour les appareils. Il inclut un câble USB-A vers USB-C pour rendre la désinfection possible de n’importe où.

Il suffit de placer votre téléphone ou n’importe quel objet à l’intérieur du boîtier et d’appuyer sur un bouton. Le cycle de nettoyage commence immédiatement sans un bruit. Un écran indique l’avancée du processus. S’il est interrompu avant la fin, les lampes UV-C s’éteignent automatiquement.

L’InvisibleShield UV Sanitizer est disponible dès maintenant sur InvisibleShield.com à 49,99 €