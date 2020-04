Instagram lance la collecte de fonds au sein des Lives

Instagram introduit aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité visant à faciliter la collecte de fonds à destination des organisations à but non lucratif qui luttent pour enrayer la pandémie.

Pour aider les membres de la communauté à soutenir davantage les causes qui leur tiennent à coeur, Instagram offre désormais la possibilité aux utilisateurs de créer une collecte de fonds au sein d’un Live, afin d’encourager leurs abonnés à effectuer un don en direct en faveur d’une organisation qu’ils auront préalablement choisie.

Comment fonctionne la collecte de fonds au sein des Lives ?

Pour créer une collecte de fonds dans un Live, l’utilisateur doit :

• Sélectionner l’option « Collecteur de fonds » lorsqu’il démarre son Live ;

• Choisir l’organisation à but non lucratif qu’il souhaite soutenir et envers laquelle les membres de sa communauté pourront effectuer un don ;

• Le collecteur de fonds voit alors en temps réel les personnes qui soutiennent la collecte de fonds et le montant récolté au cours de son Live.

Pour effectuer un don au sein d’un Live, l’utilisateur doit quant à lui :

• Cliquer sur l’onglet « Donner », qui apparaît en bas du Live ;

• Choisir le montant de sa contribution ;

• Valider sa donation.

Dès lors qu’un membre de la communauté effectue un don, il débloque le Sticker « J’ai fait un don » au sein de la galerie des Stickers disponible dans l’outil Story. Si l’utilisateur choisit de partager une Story incluant ce nouveau Sticker, cette dernière est ajoutée à une Story partagée avec tous les membres de la communauté qui ont réalisé un don sur la plateforme, et ce, dans l’objectif de valoriser leur geste solidaire et d’encourager leur communauté à soutenir les causes qui leur sont chères.

Le sticker « J’ai fait un don » est également disponible pour les utilisateurs qui ont réalisé un don par le biais du sticker « Don » au sein d’une Story.