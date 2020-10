Insta360 ONE X2, à la fois caméra et équipe de tournage

Insta360 lance sa ONE X2, une caméra de poche offrant une stabilisation irréprochable, une vidéo 5,7K 360, une étanchéité IPX8, un écran tactile 360 et une gamme de fonctionnalités de montage basées sur l’IA.

Une batterie 1630 mAh plus performante vous permet de filmer pendant 80 minutes, tandis qu’un nouvel écran tactile ultra-lumineux de haute définition vous permet de prévisualiser votre photo à 360 degrés. ONE X2 est également prêt pour l’eau, avec une certification d’étanchéité IPX8.

Avec un seul appareil, vous pouvez capturer tous les angles à la fois et débloquer des perspectives cinématographiques qui nécessitaient auparavant un caméraman ou un drone. Lorsque vous êtes prêt à modifier, les fonctionnalités basées sur l’IA de l’application Insta360 et du logiciel d’ordinateur vous aident à trouver et à modifier vos meilleures séquences en quelques clics.

Quatre modes de prise de vue – 360, Steady Cam, InstaPano et MultiView – se combinent pour offrir une plate-forme multi-caméras qui tient dans votre poche. Avec une capture 5,7K à 360 degrés, la caméra filme l’action dans toutes les directions, vous n’avez donc pas à cadrer pendant la prise de vue. Choisissez simplement votre angle préféré lors de votre montage ou laissez l’IA de ONE X2 le faire pour vous.

La captation de vidéos plates traditionnelles se voit facilitée par le mode Steady Cam. Celui-ci met toute votre imagination derrière l’un des objectifs de ONE X2, capturant des images ultra-stables et ultra-larges prêtes pour un partage instantané.

InstaPano est un tout nouveau mode photographique pour capturer de magnifiques panoramas. Plutôt que de déplacer votre appareil photo ou votre téléphone sur une scène et d’obtenir des panoramas flous et mal assemblés, il suffit d’un simple appui sur une touche et c’est fait.

MultiView change la donne pour les vloggers et les créateurs en solo. Affichez deux angles à la fois avec différents champs de vision et assurez-vous d’être toujours dans le cadre avec le suivi du visage de l’application.

Que vous photographiez en mode 360 ou en mode Steady Cam, la stabilisation FlowState maintient la fluidité de votre prise de vue. Les algorithmes de stabilisation et de nivellement de l’horizon du ONE X2 sont meilleurs que jamais, vous permettant de prendre des photos ultra-stabilisées avec une seule caméra de poche, sans stabilisateur supplémentaire.

Le vrai plaisir d’une caméra 360 réside dans la perche à selfie invisible. La fonctionnalité préférée des utilisateurs de caméras Insta360 est de retour avec ONE X2, vous permettant de capturer des angles aériens épiques sans caméraman ni drone. Regardez la perche disparaître comme par magie dans votre montage, vous gardant au centre de votre propre histoire. La beauté de la capture à 360 degrés signifie aussi que vous n’avez pas besoin de pointer votre sujet lors de la prise de vue. Mais avoir tous les angles possibles à portée de main peut devenir un peu délicat lorsque vous êtes prêt à partager vos images.

Auto Frame passe au peigne fin chaque centimètre de votre séquence 360 et recadre votre prise de vue afin d’en trouver les points forts. Des recommandations vidéo améliorées et un nouvel algorithme photo vous aident à trouver l’image parfaite en quelques secondes.

La fonction d’hyperlapse TimeShift est de retour avec ONE X2. Elle est maintenant disponible pour les prises de vue à 360 et Steady Cam. Ajustez la vitesse de lecture tout en recadrant votre plan dans n’importe quelle direction, ou laissez l’IA le faire pour vous. Ajoutez un arrêt sur image pour ralentir votre vidéo jusqu’à l’arrêt et recadrer l’angle au plus fort de l’action. Il suffit de sélectionner le paramètre de vitesse désiré pour votre vidéo.

Obtenez des prises de vue naturelles à plage dynamique élevée en un clic. Le mode PureShot améliore la plage dynamique de vos photos en basse lumière, tout en réduisant le bruit et en préservant les détails.

Les améliorations de la qualité d’image ne s’arrêtent pas non plus lorsque vous êtes sous l’eau. AquaVision équilibre automatiquement les couleurs, ce qui donne un contenu sous-marin cristallin qui semble avoir été filmé en plein jour. Activez-le simplement dans l’application – aucun filtre externe ni aucune modification supplémentaire n’est nécessaire.

Insta360 ONE X2 est disponible à la commande pour 498,99 €.