Insta360 Link, une webcam 4K montée sur cardan avec assistance AI

Après la caméra à 360 degrés avec des modèles tueurs comme l’Insta360 One RS et la nouvelle version avec capteur 1 pouce, Insta360 ne se repose pas sur ses lauriers en matière d’imagerie. Le prochain secteur de marché dans le viseur de l’entreprise chinoise ? Les webcams. Comment l’obtenir ?

La première webcam d’Insta360 sort tout de suite des portes avec des spécifications importantes et impressionnantes. À l’aide d’un capteur 1/2 pouce relativement grand, il capture et diffuse des séquences 4K jusqu’à 30 im/s, ou des séquences 1080p jusqu’à 60 im/s si vous recherchez la fluidité sur les détails bruts.



Il offre également HDR (nécessitant une résolution de 1080p ou 720p et une fréquence d’images de 30 ips ou inférieure), une mise au point automatique à détection de phase, deux microphones antibruit et un cardan à 3 axes pour rester stable. Impressionnant pour quelque chose qui ne pèse que 106 g et tient facilement dans la paume de votre main.

Il y a aussi un joli look et une sensation haut de gamme, avec un clip intégré pour le fixer au haut de votre moniteur, un objectif qui peut pivoter en mode portrait pour les stars TikTok et Reels en herbe et un support de trépied standard en bas pour élargissez vos options de montage.



Mais le véritable attrait de la Link pourrait bien résider dans ses fonctionnalités logicielles assistées par l’IA. Il peut suivre les mouvements de l’utilisateur, les garder centrés à tout moment et automatiquement cadrer et zoomer si nécessaire. Il prend également en charge les commandes gestuelles et une variété de modes spéciaux comme DeskView (basculer entre le visage d’un utilisateur et son bureau) et le mode tableau blanc (qui zoome et améliore une zone désignée à partager avec les participants d’une réunion). Il est entièrement compatible avec Zoom, Google Meet, Microsoft Teams et Skype, et est également conçu pour les streamers de jeux.