Insta360 et Leica, une qualité qui frise la perfection pour les vidéo 360

La marque Leica est synonyme d’excellence en matière d’optique et d’ingénierie. Donc la greffer sur une action com conçue pour capturer vos exploits pendant que vous faites du jogging/escalade/vélo/rafting semble quelque peu incongru.

Jusqu’à présent, les caméras d’action 360 ont donné la priorité à la convivialité et à la robustesse sur les performances. Mais l’édition One RS 1-Inch 360 d’Insta360 entend bien inverser cette tendance. D’où le partenariat de la société chinoise avec Leica et l’utilisation de capteurs jumeaux de 1 pouce pour améliorer la qualité d’image au-delà de ce que nous avons vu jusqu’à présent avec les petites caméras 360.

Cette caméra peut filmer des séquences 6K 360 (qui peuvent également être recadrées après la prise de vue pour créer une vidéo de résolution inférieure “pointée” dans les directions souhaitées) et des photos 21 MP 360, avec ses capteurs plus grands améliorant la plage dynamique et les performances en basse lumière par rapport aux précédent efforts de Insta360, à savoir les One X, One X2 et le module d’objectif 360 sur le One RS lancé plus tôt cette année. Fait intéressant, le nouveau module d’objectif 1 pouce 360 ​​peut être monté sur les unités centrales One RS et One R. Donc si vous en possédez déjà une, vous pouvez l’installer directement sur votre appareil actuel.

Cet engin est étanche IPX3, et léger avec seulement 239 g sur la balance. Mais cette One RS 1-Inch 360 Edition n’est pas conçue uniquement pour filmer des activités de plein air. Insta360 l’envisage comme une alternative compacte et conviviale à une grande plate-forme de prise de vue 360 ​​dans des contextes professionnels : surveillance de chantiers de construction ou pour la création de visites virtuelles de propriétés (deux paramètres où sa robustesse et sa capacité à filmer des images intérieures claires seraient tout aussi précieuses que sa taille et sa facilité d’utilisation).

L’Insta360 One RS 1-Inch 360 Edition est disponible à la commande dès aujourd’hui sur le site Web d’Insta360. Le package complet coûte 940 € et le pack de mise à niveau pour les propriétaires existants de One R et One RS coûte 770 €. Rendez-vous bientôt pour un test complet.