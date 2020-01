Insta360 avec Leica, le couteau suisse de l’action cam

Insta360 a dévoilé une nouvelle action car, la One R (299 $), une aubaine pour les photographes et les cinéastes ayant désespérément besoin de polyvalence. Conçu en partenariat avec Leica, elle est compatible avec un ensemble unique d’objectifs interchangeables capables de capturer des vidéos à 360 degrés, des séquences 4K grand angle à 60 images par seconde, et des photographies de 19 MP. Les trois mods d’objectif se clipsent sur un corps de base qui abrite la batterie et le processeur du One R, et peuvent être remplacés en un instant. Ce système intelligent devrait permettre à l’appareil de s’adapter à une multitude de conditions, et fait de la One R une action car digne de l’armée suisse.