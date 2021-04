Innr, l’éclairage connecté sophistiqué mais abordable

La marque néerlandaise Innr, connue pour ses solutions d’éclairage connecté, propose une large gamme d’ampoules intelligentes à la fois abordables, performantes, élégantes et simples d’utilisation. De votre première installation en WiFi à un système d’éclairage complet pour la maison, Innr vous accompagne avec des solutions adaptées et largement compatibles avec les écosystèmes existants, notamment Philips Hue et Amazon Echo (4ème génération).

L’éclairage est sans doute l’application la plus évidente de la maison connectée. Pouvoir commander les luminaires à la voix où que l’on soit, par exemple au fond du canapé, apporte un réel gain en confort. Éteindre toutes les lampes d’un coup en allant se coucher s’avère tout aussi pratique, sans parler d’ambiances lumineuses à créer selon ses humeurs et ses envies. Adapter l’éclairage à la situation est un réel plus aussi, une lumière plus blanche dans la cuisine, plus chaude dans le salon… Sans oublier la décoration, en combinant par exemple des ampoules à filament désormais connectées et à LED. Innr propose une gamme d‘ampoules et d’éclairages très complète, avec tous les types de formats mais aussi avec le choix entre une connexion Zigbee pour un éclairage sophistiqué ou WiFi pour débuter.