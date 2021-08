Indiana Jones, Battlefield, Genshin Impact… Les offres Prime gamins du mois d’août

Ce mois-ci, Prime Gaming propose de nouveaux jeux gratuits et de nombreux contenus pour les jeux populaires du moment. Les joueurs pourront profiter d’avantages dans Genshin Impact, Fall Guys: Ultimate Knockout, Rainbow Six Siege et Legends of Runeterra, et récupérer gratuitement des jeux PC comme Battlefield V, Indiana Jones et le Mystère de l’Atlantide, Metamorphosis, A Normal Lost Phone, Another Lost Phone: Laura’s Story, Planet Alpha, Secret Files: Tunguska et Lost Horizon 2. Tout ce contenu peut être récupéré en visitant le site gaming.amazon.com. Comme toujours, les offres Prime Gaming sont disponibles pour une durée limitée.



Prime Gaming offre à ses membres encore plus de titres à partir du 2 août ! Ce mois-ci, le programme propose une grande diversité de jeux, d’Indiana Jones et le Mystère de l’Atlantide, faisant partie de notre série de jeux cultes LucasArts offerts par Prime Gaming, à l’aventure graphique Lost Horizon 2, il y en aura pour tous les goûts.

• Indiana Jones et le Mystère de l’Atlantide – Indy est de retour pour sa plus grande aventure dans cet iconique point & click des studios LucasArts

• Metamorphosis – Dans ce jeu en vue subjective, les joueurs incarnent Gregor, piégé dans le corps d’un petit insecte. Pour s’en sortir, il faudra compter sur les nouvelles capacités qui viendront au fur et à mesure de l’aventure.

• A Normal Lost Phone – Alors qu’ils viennent de trouver un téléphone, les joueurs résoudront des énigmes pour s’infiltrer dans l’intimité de son propriétaire.

• Another Lost Phone : Laura’s Story – Suite spirituelle de A Normal Lost Phone, c’est désormais au milieu de la vie sociale de Laura que le joueur se retrouvera.

• Planet Alpha – Dans ce monde extraterrestre sublime, fait de mystères et de dangers, les joueurs devront maîtriser le pouvoir du jour et de la nuit s’ils veulent survivre.

• Secret Files: Tunguska – L’un des plus grands mystères de tous les temps se doit d’être résolu. Aux joueurs de s’en charger dans ce jeu graphique.

• Lost Horizon 2 – Alors que les tensions entre superpuissances s’intensifient, les joueurs devront venir en aide à un soldat anglais. Sa famille a besoin d’être sauvée des griffes de puissants ravisseurs.