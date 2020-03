Il remporte avec Winamax le plus gros gain de l’histoire des paris sportifs en ligne en France

Il est toulousain, a 39 ans et vient tout simplement de remporter le plus gros gain de l’histoire des paris sportifs en ligne en France : 399.461,32 euros.

Grâce à la victoire du Bayern Munich sur Augsbourg cet après-midi, Grégory (dont le pseudo est Truiton31) valide son combiné à 21 matchs gagnants et touche ainsi la coquette somme de 399.461,32 euros sur le site de paris en ligne Winamax (pour 500 euros de mise, une cote à 399,96 et un bonus « combo booster » de 199.480.66 euros ajouté par Winamax).

Une victoire à laquelle il a assisté en direct dans le stade, entouré de ses amis, afin de ne rien rater de ce moment inoubliable : « C’était mon objectif depuis que je parie. Je visais les 400k. On va faire une bringue de malade. Je suis venu avec 23 potes. On va retourner Munich puis plus tard, j’aimerais acheter un catamaran et partir avec tous mes amis ! Mais là, d’abord, on va kiffer, on va aller faire la fête, merci le Bayern, merci l’arbitre de touche qui a refusé le but et merci Winamax !