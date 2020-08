IKEA s’associe à Lego pour créer la solution de stockage BYGGLEK

Là où les adultes voient le désordre, les enfants voient un terrain de jeu stimulant. Et c’est pourquoi les parents reçoivent régulièrement des rappels douloureux de ce que cela fait de marcher sur des briques Lego aléatoires cachées dans le tapis. En s’associant à Lego, IKEA vise à combler le fossé entre ces visions du monde avec BYGGLEK (prix à confirmer, disponible le 1er octobre). Une gamme de boîtes compatibles IKEA, conçue pour abriter des Lego en vrac, stocker des histoires et même être intégrée dans de grands legos ambitieux. Bien qu’il semble que la dernière de ces choses puisse à nouveau conduire des pièces de Lego à tomber de ces créations et à se retrouver sur vos pieds. Pourtant, les collectionneurs vont adorer le sac de briques que vous obtenez avec le BYGGLEK, et les parents peuvent trouver du réconfort qu’au moins certaines briques soient stockées en toute sécurité hors de danger (et de leurs pieds).