Ikea et Teenage Engineering dévoilent leur étonnante collection Frekvens

Il n’y a pas si longtemps, on associait plutôt Ikea aux dressings, aux étagères Billy et et aux boulettes de viande. Peut-être que cela reste le cas – ce sont de bonnes boulettes de viande – mais le géant suédois a plus d’un tour dans son sac bleu. L’année dernière, nous avions découvert la collaboration avec Sonos ; 2020 voitcette nouvelle collaboration avec Teenage Engineering. Cette collection Frekvens de 27 pièces d’inspiration rétro comprend un combo haut-parleur et caisson de basses, un haut-parleur plus petit, un haut-parleur encore plus petit que vous pouvez accrocher à votre ceinture, un projecteur LED, tout cela à prix sage. Et même un imperméable argenté quand votre fête à la maison parrainée par Ikea tend à devenir un peu délirante. L’intégralité de la collection Frekvens sera disponible à l’achat en ligne et en magasin à partir de février.