IFA 2020 : TCL dévoile son tout nouveau processeur audiovisuel intelligent

TCL a présenté à l’IFA 2020 l’AiPQ EngineTM Gen 2, sa toute dernière innovation intelligente en matière d’optimisation visuelle.

Guidé par des algorithmes associés à de vastes connaissances en matière de perception visuelle humaine, l’AiPQ Engine Gen. 2 de TCL permet d’exploiter tout le potentiel des téléviseurs grand écran de TCL grâce à une optimisation visuelle en temps réel en fonction des différentes typologies de contenus de divertissement et des conditions de visionnage ambiants. Cette technologie avancée permet également une personnalisation globale des performances audiovisuelles en cohérence avec les usages spécifiques de chaque région du monde.

L’AiPQ Engine Gen 2 de TCL optimise la couleur, le contraste et la clarté pour une expérience HDR 4K inégalée. Combiné aux efforts constants de TCL pour développer les technologies QLED et Mini-LED, l’AiPQ Engine Gen 2 permet aux clients de profiter de contenus TV non-4K améliorés grâce aux capacités d’affichage 4K de TCL et des performances puissantes en matière de couleurs et de contrastes. Grâce à l’ajout de la fonctionnalité d’optimisation “AI Super Resolution” (AISR), la mise à l’échelle image par image de contenus non-4K permet d’optimiser les contenus de faible résolution et d’atteindre une qualité 4K.