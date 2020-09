IFA 2020 : realme vise le Top 5 en Europe en 2021

Si vous ne les connaissez pas encore, vous devriez vous y intéresser. Car le nouveau trublion de la mobilité connecté ne cache pas ses ambitions, et devrait rapidement faire de l’ombre à Xiaomi, OnePlus et autres, avec ses produits design et de qualité à prix scandaleusement sage.

Realme a profité de sa conférence de marque 2020 à l’IFA, ou ce qui en tient lieu cette année, pour faire le point sur deux années de croissance exceptionnelle.  Comme l’Europe est un marché stratégique essentiel pour realme, la marque a annoncé la promotion de Madhav Sheth, PDG de realme Inde au poste de Vice-Président de realme et PDG de realme Inde et Europe, à la poursuite d’une croissance accélérée en Europe. M. Sheth s’est exprimé : “C’est un grand défi et aussi un nouveau départ pour moi d’être responsable du marché européen et indien. Nous sommes motivés à devenir Top 5 en Europe en 2021 avec plus de 15 millions de téléphones vendus l’année prochaine”. Après l’énorme succès de la marque en Asie et en prenant l’IFA comme point de départ, realme a non seulement annoncé que l’Europe allait devenir un marché stratégique central.

Pour atteindre cet objectif ambitieux, realme s’est engagé à construire la stratégie “Une Europe”. Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, realme lancera sa série de produits phares sur 8 marchés clés en même temps, dont l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Pologne, la République Tchèque, l’Espagne, la France, la Grèce et l’Italie. Tout en mettant en place des équipes de vente et de marketing localisées sur tous les marchés clés, realme a également annoncé que la marque prendra l’Allemagne comme nouveau siège européen.

realme a aussi annoncé le lancement en Inde des nouveaux realme 7 et realme 7 Pro, premier coup d’oeil sur l’évolution des terminaux de la marque. Le realme 7 Pro serait le téléphone à chargement le plus rapide d’Europe, avec la charge SuperDart de 65W – capable de charger complètement une puissante batterie de 4500mAh en seulement 34 minutes. Le realme 7 est également une première mondiale équipé du processeur de jeu Helio G95. La série 7 de realme arrivera en Europe très bientôt.

Au quatrième trimestre 2020, realme lancera par ailleurs d’autres produits, notamment avec son premier téléviseur de 55 pouces d’une large gamme de couleurs, la technologie sans fil et les écouteurs TWS ANC pour populariser la technologie ANC, un appareil photo intelligent et une ampoule intelligente.