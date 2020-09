IFA 2020 : Honor annonce nouvelles montres connectées et nouveaux ordinateurs portables

Honor a dévoilé au cours de sa conférence de presse à l’IFA 2020 une nouvelle série de produits connectés : exploration urbaine avec la HONOR Watch GS Pro, fitness avec style avec la HONOR Watch ES etla créativité productive avec le HONOR MagicBook Pro. HONOR annonce également des mises à jour pour les processeurs des HONOR MagicBook 14 & 15, et a dévoilé le HONOR Pad 6 et trois produits HONOR Choice afin de renforcer sa stratégie 1+8+N IoT.

HONOR Watch GS Pro

La HONOR Watch GS Pro est une montre connectée robuste qui aide les aventuriers urbains à améliorer leurs performances en salle comme à l’extérieur. Cette smartwatch est l’un des produits possédant la plus grande autonomie sur le marché des wearables. Conçue pour résister à des environnements hostiles, elle a passé avec succès 14 tests de la norme militaire MIL-STD-810G.

Avec son double système de GPS intégré de haute précision, la HONOR Watch GS Pro est équipée d’une fonction de retour sur route et d’une alerte de déviation pour permettre à ses utilisateurs de s’aventurer sans crainte. De plus, la HONOR Watch GS Pro prend en charge plus de 100 modes d’entraînement et d’analyse des données, avec notamment l’escalade, la randonnée, le ski, la course à pied en intérieur et en extérieur et l’entraînement libre. Elle est également dotée de fonctionnalités de santé intuitives pour veiller sur le bien-être de ses utilisateurs.

La HONOR Watch GS Pro sera disponible en pré-commande sur HiHonor à partir du 8 septembre au prix de 249,90 €. Elle bénéficiera d’une remise immédiate de 50 € du 8 au 21 septembre

HONOR Watch ES

La HONOR Watch ES s’adresse aux passionnés de fitness désireux de mener une vie plus saine. Elle possède un élégant écran AMOLED de 1,64 pouces, 95 modes d’entraînement, 12 types d’entraînement avec assistant virtuel pour des scénarios spécifiques, tels que la dépense de calories ou l’entraînement des abdominaux.

Elle bénéficie également de plusieurs fonctionnalités de suivi de la santé et de la condition physique. Ainsi, la HONOR Watch ES accompagne les utilisateurs dans la gestion de leur bien-être physique et psychique, tout en arborant un look tendance, le tout pour un prix réduit. La HONOR Watch ES sera disponible sur HiHonor dès le 21 septembre au prix de 99,90€

HONOR MagicBook Pro

Avec Microsoft Windows 10 préinstallé, le HONOR Magicbook pro aide les professionnels de la création à améliorer leur productivité et à stimuler leur créativité. Doté d’un processeur AMD Ryzen 5 4600H, d’une carte graphique intégrée Radeon™ et de 6 cœurs et 12 threads, le HONOR MagicBook Pro offre des performances fluides même lors de la gestion de tâches complexes. Avec un disque SSD PCIe NVMe ultra rapide de 512 Go et 16 Go de RAM DDR4 à double canal, le HONOR MagicBook Pro promet des capacités de lecture supérieures et un taux de transfert de données ultra rapide. Doté d’un superbe écran FullView de 16,1 pouces avec une gamme de couleurs couvrant 100% de l’espace RGB, il est parfait pour la visualisation de photos, de films et la navigation sur le web, ainsi que pour les applications professionnelles exigeant une grande précision des couleurs et une luminosité d’image constante. Avec un format contenu – 369 mm x 234 mm x 16,9 mm – sa conception compacte et légère fait du HONOR MagicBook Pro un outil parfait dans ces temps de mobilité, permettant à ses utilisateurs de travailler et de profiter des jeux et des films de manière sereine, au bureau comme en déplacement.

Le HONOR MagicBook Pro (16+512 Go) sera disponible sur HiHonor et Boulanger à partir du 8 septembre au prix de 899,90 €. Il bénéficiera d’une remise immédiate de 100 € du 8 au 27 septembre.

Conçu pour les tâches du quotidien, dans une volonté de permettre à tous de passer simplement du travail aux loisirs, les nouveaux HONOR MagicBook 14 et 15 proposent une expérience utilisateur améliorée grâce aux derniers processeurs Ryzen 5 4500U gravé en 7nm. Leur design minimaliste dans un format mince et léger, leur écran FullView ne laissent pas indifférent. Les nouveaux HONOR MagicBook 14 et 15 incarnent la volonté inlassable de la marque à créer des produits bénéficiant de la plus haute qualité et du meilleur savoir-faire, afin d’inspirer ses utilisateurs du monde entier.

Le HONOR MagicBook 14 (8+512 Go) équipé du processeur AMD Ryzen 5 4500U sera disponible sur HiHonor à partir du 21 septembre au prix de 749,90 €.

HONOR a également présenté la tablette HONOR Pad 6 et trois produits HONOR Choice, dont le pistolet de massage à percussion EVO, la brosse à dents électrique usmile Sonic P1001 et un aspirateur sans fil antibactérien.