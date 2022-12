Iconic de Loewe, le téléviseur OLED qui porte bien son nom

Mais vous aurez besoin d’une grosse liasse de billets si vous voulez en posséder un Loewe Iconic…

Quelle est la meilleure façon d’amener les gens à décrire quelque chose d’emblématique ? Si vous êtes Loewe, vous l’appelez ainsi et tout le monde n’a d’autre choix que de suivre le mouvement. Rien de tel qu’un peu de déterminisme nominatif, hein ?

Cela ne veut pas dire que l’Iconic n’est pas un régal pour les yeux. Loewe a fabriqué cette télé accrocheuse, disponible en gris graphite ou blanc argile, à partir de quelque chose appelé Syno-Stone. Vous ne le trouverez pas dans le tableau périodique, mais cela ressemble à du béton et est formé de matériaux recyclés qui peuvent être recyclés à nouveau, mais probablement pas dans votre poubelle à roulettes normale.

L’Iconic est disponible en tailles d’écran de 55 pouces ou 65 pouces, vous auriez donc probablement du mal à le serrer avec vos boîtes de conserve et vos bouteilles en plastique de toute façon, mais il sera beaucoup mieux dans votre salon que dans la poubelle. Le châssis de style chevalet abrite un écran OLED 4K qui prend en charge Hybrid Log Gamma, HDR10 et Dolby Vision, de sorte que l’image doit être aussi belle que le téléviseur lui-même. Si vous ne voulez pas gâcher l’esthétique en branchant une charge de boîtiers supplémentaires, il y a deux tuners à l’intérieur, plus un disque dur de 1 To, de sorte que vous pouvez regarder une chaîne tout en enregistrant une autre.

L’Iconic est une unité assez lourde, donc Loewe a pu inclure un système audio assez costaud qui prend en charge Dolby Atmos et DTS:X. La barre de son 3.1 intégrée est renforcée par une paire de caissons et le tout est alimenté par 360 ​​watts de puissance. Si cela ne suffit pas, vous pouvez ajouter les haut-parleurs sans fil Klang séparés de Loewe pour créer une configuration 5.1 complète, auquel cas les pilotes gauche et droit du téléviseur font partie du canal central.

Loewe enverra même quelqu’un pour tout configurer pour vous, ce qui est juste étant donné que cela vous coûtera environ 6500 € pour la version 55 pouces ou 7500 € pour la plus grande.