ICE generation, le temps haut en couleurs

Petit miracle de légèreté et d’insouciance chromatique : la résurrection en juillet 2021 de son modèle iconique avec une silhouette modernisée et néanmoins fidèle au look d’origine, a permis à Ice-Watch de réchauffer la planète ces derniers mois avec sa nouvelle collection ICE generation.

Ses 9 nouveaux modèles hiver poursuivront sur ce chemin tout en apportant un soupçon de zénitude et de douceur. Disponibles en taille S, M ou L, ils apporteront du pep’s à tous les looks notamment pour les fêtes. Laissez-vous par exemple séduire par le look monochrome et tendance de la montre ICE generation Glam red ! Cette montre rouge ravira les fans de montres peps et stylées. Grâce à son bracelet en silicone ultra souple, elle apportera une touche fashion et moderne à toutes vos tenues ! A vous de jouer !

ICE generation – Glam Red – Taille S – 99 €