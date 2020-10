Envie d’une idée cadeau colorée et cool ? Design, rétro, personnalisable, audacieuse, digitale – la révolution de la montre digitale est en marche. I AM, lancée en 2019 à Milan, réinvente la montre digitale. Elle imagine des montres trendy : nouveaux boitiers transparents, cadrans bi-colores, bracelets glitter, à motifs ou translucides pour ajouter LE détail à un look.

I AM, 49 € à 55 €