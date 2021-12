Hyundai dévoile son concept SEVEN, un SUV électrique révolutionnaire développé pour la gamme IONIQ

Hyundai Motor Company a dévoilé SEVEN, son nouveau concept de SUV électrique, à l’occasion du salon AutoMobility de Los Angeles.

Après les concepts 45 en 2019 et Prophecy en 2020, le concept SEVEN ouvre un nouveau

chapitre de la gamme IONIQ de Hyundai dédiée à ses véhicules électriques à batterie (BEV). Leur design distinctif et leurs technologies innovantes font passer les valeurs des clients avant les normes de l’industrie. En outre, SEVEN incarne parfaitement l’engagement de Hyundai à atteindre la neutralité carbone d’ici 2045.

« Le concept SEVEN témoigne de la vision créative et des avancées technologiques de Hyundai pour bâtir l’avenir de la mobilité électrique. Son intérieur innovant, son groupe propulseur écoresponsable et ses équipements de sécurité et d’agrément dernier cri annoncent un futur des plus passionnants pour les clients des SUV Hyundai. » Chacun des véhicules développés pour la gamme IONIQ offre à ses clients une expérience inédite qui intègre tout naturellement les technologies les plus évoluées dans le cadre de la vie quotidienne. Le concept SEVEN incarne à la perfection la gamme IONIQ, à travers son aménagement intérieur innovant et ses fonctions hygiéniques qui en font un véritable espace de vie sur roues.

« Illustrant parfaitement la vision de Hyundai baptisée “Progress for Humanity”, IONIQ

révolutionne l’expérience client en matière de conduite électrique, en s’adaptant sans

contraintes à tous les styles de vie. SEVEN témoigne de notre engagement à adopter une

approche centrée sur l’humain en vue de redéfinir les expériences du quotidien », explique Thomas Schemera – Vice-Président Exécutif et Directeur Marketing de Hyundai

Motor Company

Le concept SEVEN repose sur la nouvelle architecture de Hyundai Motor Group dédiée aux

véhicules électriques baptisée E-GMP (Electric-Global Modular Platform). Cette plateforme se distingue par un long empattement et un plancher plat permettant de donner naissance à une catégorie de véhicules totalement inédite à même de faire vivre de nouvelles expériences aux clients. SEVEN arbore une silhouette d’une extrême sobriété sur le plan aérodynamique qui le démarque radicalement des SUV traditionnels. Le bord d’attaque surbaissé du capot, l’unique ligne de toit profilée et l’empattement allongé sont autant de caractéristiques qui rompent avec les codes des SUV classiques à moteur thermique. À lui seul, le volume des formes minimalistes du véhicule contraste avec son allure puissante et sa présence affirmée empreinte de robustesse.

Sur la route, le concept SEVEN impose sa puissante stature, solidement campé sur ses roues dotées de volets d’air actifs qui se déploient ou se rétractent en fonction des besoins de refroidissement des freins ou de réduction du coefficient de traînée. Même dans l’obscurité de la nuit, SEVEN est immédiatement reconnaissable à son système

d’éclairage à pixels paramétriques – caractéristique des modèles IONIQ – qui accueille le

conducteur par une séquence d’allumage spécifique au démarrage. Les pixels paramétriques constituent une sorte de fil conducteur sur le plan stylistique qui permet de faire la jonction entre le monde de l’analogique et celui du numérique, démontrant ainsi que les designers de la marque ont étudié chacun des aspects du design de ce concept, et ce jusqu’au moindre pixel de ses feux.