Hydrow Wave donne à vos entraînements à domicile une cure de jouvence colorée

Pourquoi votre rameur ne peut-il pas être assorti à vos rideaux et tapis ? Votre panoplie de fitness se fond rarement avec le reste de votre mobilier, à moins que vous n’ayez la chance d’avoir une salle de sport à domicile complète – mais la dernière gamme de rameurs compacts Hydrow pourrait bien changer la donne.

Le Hydrow Wave Rower est désormais disponible dans une panoplie de couleurs vives, notamment Sunset, Sunrise, River et Forest, qui sont un peu plus agréables à regarder que la version noire originale. Tout comme ce modèle, ces versions plus lumineuses peuvent être stockées verticalement afin de ne pas envahir complètement la pièce dans laquelle elles se trouvent, tout en étant suffisamment petites et simples pour la livraison et l’installation à domicile – aucun rendez-vous d’installation requis.

Ce système est 30 % plus petit et plus léger que le rameur OG Hydrow, mais offre le même exercice complet qui, selon la société, engage deux fois plus de groupes musculaires que le vélo ou la course. Il n’y a donc aucune excuse pour ne pas dégager ces kilos en trop. La résistance dynamique et le freinage électromagnétique donnent apparemment une sensation convaincante d’être sur l’eau, tout en réduisant le bruit au minimum, et tout ce dont vous avez besoin pour transpirer est inclus dans la boîte.

Les entraînements sont diffusés en direct ou à la demande sur l’écran intégré, avec des séances organisées par des athlètes de classe mondiale. L’entraînement en circuit arrivera plus tard cette année, avec un mélange d’entraînements sur et hors de la machine couvrant l’aérobic et la musculation.

Le nouveau Hydrow Wave coloré devrait commencer à 1800 €, mais si le noir ne vous dérange pas, la version régulière peut toujours être achetée pour 1500 €. Les deux sont disponibles directement sur le site Web d’Hydro dès maintenant.