Huttopia vous fait redécouvrir la France et ses secrets à moins de 100 km de chez vous

Raviver l’esprit campeur, le rêve de la cabane au fond des bois, d’une tente plantée au cœur d’une forêt ou sur les bords d’un lac…L’expérience pleine nature associée au confort, voilà l’esprit Huttopia !

Dans les plus belles campagnes de France, proches des lacs et des rivières, au cœur de forêts domaniales et d’espaces protégés, à la mer comme à la montagne ou sur la route des Châteaux… Huttopia déniche dans les quatre coins de France les plus beaux sites naturels : des adresses où camper fait rêver, parfaites pour déconnecter en toute liberté et en toute simplicité, pas loin de chez soi. La nature et la liberté sont nos seuls luxes.

Avec Huttopia, redécouvrez la France et les joies simples des vacances, celles que l’on partage en famille ou entre amis, pour renouer avec les plaisirs essentiels de la vie : faire un barbecue en pleine nature, profiter d’une terrasse ensoleillée avec vue, se promener sans croiser personne, respirer une bouffée d’air frais, renouer avec les grands espaces…

En mode « prêt-à-camper », Huttopia réinvente notre façon de camper en proposant une large gamme d’hébergements individuels confortables et spacieux – cabanes, cahuttes, tentes toile & bois, roulottes, chalets,…, complétée par les traditionnels emplacements réservés aux campeurs nés.

Cet été, Huttopia vous fait voyager au cœur de la France, à travers 42 destinations uniques qui conjuguent tout ce dont nous rêvons et avons aujourd’hui envie : la nature, l’espace et la liberté.