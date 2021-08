Hummingbird Electric Gen 2.0, le vélo pliable le plus léger de la planète

Il ne sert à rien de posséder un vélo pliant s’il pèse le même poids qu’un réfrigérateur plein. Mais avec seulement 10,3 kg sur la balance, le nouveau Electric Gen 2.0 de Hummingbird prétend être le vélo électrique pliant le plus léger au monde. Avec 50 % de couple en plus et 20 % d’autonomie en plus que son prédécesseur, le moteur tout-en-un de 250 W vous permet de pédaler avec ce Gen 2.0 sur 50 km avec une seule charge, avec une vitesse maximale assistée de 25 km/h

Et aussi de le replier en seulement cinq secondes lorsque vous atteignez votre destination. Associez-le à l’application BitConnect et il affichera votre vitesse, votre puissance et l’état de la batterie pendant que vous roulez. Vous pouvez également l’utiliser pour régler le niveau d’assistance du moteur, la vitesse de pointe et le freinage régénératif. Nous aimons ce jaune canari, mais il est également disponible en quatre autres couleurs – orange, bleu, noir et carbone – ou vous pouvez payer 500 € supplémentaires pour un travail de peinture personnalisé. Ce qui finit tout de même par mettre ce bijou au prix d’une petite voiture d’occasion…