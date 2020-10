Hummer EV est une supercar entièrement électrique qui passe de 0 à 100 km/h 3 secondes

Vous voulez faire vibrer le P. Diddy du début des années 2000 qui est en vous avec style, mais les Hummers gourmands en essence ne vous tentent pas ? C’est donc une bonne chose que GMC ait récemment dévoilé le Hummer EV, le « premier supertruck tout électrique » – avec 1000 chevaux et une accélération impressionnante de 0 à 100 km / h en trois secondes.

Tout cela est alimenté par ses batteries Ultium plus grandes que la moyenne – un « meilleur de l’industrie » pour la recharge – avec une autonomie allant jusqu’à 560 km. Les performances sont certes impressionnantes, mais le Hummer EV a également quelques autres astuces dans sa manche. Son bien nommé «mode crabe» synchronise vos roues avant et arrière, vous permettant de vous déplacer en diagonale, de sorte que vous n’avez plus jamais à penser à stationner en double file. Il dispose également de la dernière version de Super Cruise, permettant une approche plus pratique de votre conduite afin que vous puissiez passer plus de temps de qualité avec cet écran «d’infodivertissement» de 13,4 pouces.

Le Hummer EV aura le premier système embarqué conçu sur Unreal Engine, fonctionnant sur Android avec un processeur Intel et une mémoire de 64 Go pour démarrer. Toute cette puissance sous le capot n’est pas non plus réservée à Google Maps – elle arrivera avec une série de widgets utiles (en attendant d’autres à venir) tels que la détection de la balance «pitch and roll» qui ajuste ses roues en conséquence. Vous pouvez en commander un maintenant pour une livraison plus tard en 2021.