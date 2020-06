Hublot dévoile sa première montre Big Bang connectée, la Big Bang e

En 2005, Hublot donnait naissance à la Big Bang. En 2018, la maison horlogère suisse dévoile sa première version connectéek la Big Bang e.

A l’occasion de la Coupe du Monde de Football en Russie en 2018, Hublot présentait son premier modèle de montre connectée, la Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia. Doté des dernières évolutions technologiques alors disponibles pour les modules au poignet, ce formidable outil servait en outre à la fois d’aide aux arbitres opérant sur le terrain et de stade virtuel permettant aux fans de football de vibrer au rythme de la compétition. Deux ans plus tard, Hublot revient avec un nouveau modèle : la Big Bang e, une montre connectée de dernière génération technologique qui reprend tous les codes Big Bang.

On retrouve ici tous les codes qui ont fait la réputation de la marque, reconnaissables au premier coup d’oeil. Son boîtier taillé dans des matériaux tels que la céramique noire ou le titane est construit en sandwich, une construction innovante inventée par Hublot en 2005. D’une grande complexité, il se compose de 42 pièces, dont 27 pour le seul Module K, la « cage » renfermant le coeur digital de la montre. Le design de ses vis et poussoirs ; sa glace au saphir inrayable ; son bracelet en caoutchouc à boucle déployante inventé par Hublot en 1980 pour le modèle Classic avec système One Click breveté facilitant son interchangeabilité ne trompent pas : élément par élément, tout démontre qu’il s’agit bien d’une véritable Big Bang!

La Big Bang e se décline en un boîtier de 42mm de diamètre, proposé à choix en titane ou en céramique. Les chiffres des heures sont réalisés par métallisation sous une glace en saphir inrayable recouvre un écran touchscreen AMOLED à haute définition. Tout comme elle le ferait sur une version mécanique de la Big Bang, sa couronne rotative avec poussoir intégré permet de piloter les commandes de son module électronique. Développée en partenariat avec d’autres maisons du Groupe LVMH, la montre est ici adaptée et perfectionnée pour répondre aux exigences de Hublot.

Outre la fonction « Time Only » analogique, la Big Bang e interprète aussi des complications horlogères traditionnelles telles qu’un Quantième Perpétuel à la phase de lune d’une parfaite exactitude ou un second fuseau horaire GMT qui présente la terre d’une manière très réaliste, des fonctionnalités revisitées et augmentées afin de tirer profit des possibilités offertes par l’informatique. Malgré cette technologie embarquée, Hublot garantit une étanchéité à l’eau jusqu’à 30 mètres de profondeur.

La Big Bang e fonctionne sous Wear OS by Google. Il est possible d’accéder à diverses applications sur Google Play, de recevoir des réponses à tout instant grâce à l’Assistant Google et de réaliser des paiements simples et rapides via Google Pay. Et pour une expérience plus personnalisée, le porteur peut facilement obtenir des informations utiles et garder le fil de ses notifications et messages.

Cette montre connectée sera produite en deux éditions différentes : Titanium et céramique noire Black Magic. Pour la première fois dans l’histoire de Hublot, cette montre sera vendue en ligne sur le site de la marque.

Hublot Big Bang e Titane 5100 €, céramique noire : 5700 €