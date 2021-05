Hublot dévoile sa Big Bang E UEFA EURO 2020 connectée en édition limitée

Alors qu’une saison de football brillante / incroyablement horrible (en fonction de votre allégeance) tire à sa fin, l’attention se tournera rapidement vers le tournoi de l’Euro 2020, encore nommé de manière déroutante comme si nous étions encore l’an passé.

En tant que fournisseur de montres officiel des championnats, Hublot dévoile maintenant sa Big Bang E UEFA Euro 2020. Elle dispose d’un boîtier en céramique noire polie de 42 mm et d’un écran tactile AMOLED 390×390 (327 dpi), avec un Snapdragon Wear 3100 maintenant vieillissant, avec une batterie de 300 mAh. Un bouton sur la couronne rotative permet de naviguer. Les drapeaux des nations concurrentes ornent la lunette et la montre vous avertit lorsque les matchs commencent, atteignent la mi-temps, les prolongations et la fin du temps réglementaire. Elle vous envoie une notification à chaque moment clé. Et si vous êtes l’un des 200 premiers acheteurs de cette montre connectée, vous recevrez un jeton non fongible (NFT) qui contient un extrait d’un épisode de la série Fusion Podcast de Hublot, avec des interviews avec une foule de grands noms les sportifs. Si vous avez 4800 $ à dépenser cette Hublot Big Bang E Euro 2020 est disponible à l’achat exclusivement en ligne jusqu’à ce que les 1000 unités soient vendues.