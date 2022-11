Huawei Watch GT 3 SE, des fonctionnalités phares pour une smartwatch pas chère

Les montres intelligentes commencent à intégrer plus de fonctionnalités que jamais, mais les prix augmentent en même temps. Huawei oublie tout cela avec sa dernière montre d’entrée de gamme – la Huawei Watch GT 3 SE. Située sous les modèles haut de gamme de la marque, cette smartwatch économique intègre les fonctionnalités phares que nous connaissons et aimons à un prix que nous aimons encore plus.

Cette montre va grand sur l’affichage, avec un écran AMOLED de 1,43 pouces. Il offre une résolution de 466 x 466 pixels et le tout n’affiche qu’une lumière de 35,6 g. En tant que smartwatch, vous recevrez toutes vos notifications via Bluetooth, y compris les appels téléphoniques (si vous les recevez toujours). La Watch GT 3 SE n’a pas de caractéristique cellulaire, mais nous ne nous y attendons pas à ce prix.

En mettant l’accent sur la santé et la forme physique, vous constaterez que la Huawei Watch GT 3 SE peut vous suivre en déplacement. Il propose plus de 1000 modes d’entraînement différents, tous suivis par TruSport pour surveiller toutes vos données de fitness. Avec TruSleep, vous pouvez suivre vos phases de sommeil, vos ronflements et même dormir en parlant toute la nuit (assurez-vous simplement de dire des choses gentilles). Le suivi de la fréquence cardiaque est plus précis que jamais, ce qui écarte le suivi des objectifs, la surveillance du stress et la surveillance menstruelle. De plus, il y a une étanchéité jusqu’à 50 m pour tous les sports nautiques auxquels vous pouvez secouer une nouille de piscine.

L’autonomie de la batterie durera jusqu’à 14 jours (ou 7 jours avec une utilisation plus intensive). Et lorsque vous parvenez finalement à le faire fonctionner à plat, la montre se recharge sans fil. Elle prend même en charge la recharge sans fil inversée depuis votre smartphone. En parlant de smartphones, la Huawei Watch GT 3 SE est compatible avec les appareils iOS et Android.

La Watch GT 3 Pro haut de gamme de Huawei a obtenu quatre étoiles sur cinq dans nos tests. Bien que les performances ne soient pas aussi solides, à ce prix, nous nous attendons à un sérieux retour sur investissement. Si la dernière montre d’entrée de gamme de la marque attire votre attention, vous pourrez en mettre une sur votre poignet assez tôt. Cette Huawei Watch GT 3 SE se vend pour seulement 200 € et peut être commandée directement auprès de Huawei dès maintenant. Elle arrivera chez les détaillants au cours des prochaines semaines.