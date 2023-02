Huawei Watch Buds : une montre connectée et des écouteurs au poignet

Vous avez déjà dû participer à un appel vidéo important, mais vous n’aviez pas vos écouteurs à portée de main ? Les Huawei Watch Buds veulent éviter à vos collègues d’avoir à écouter vos réunions virtuelles, en vous proposant une paire d’écouteurs directement sur votre poignet – et en faisant également office de smartwatch axée sur le fitness le reste du temps.

Révélé pour la Chine fin 2022, cet engin hybride signé Huawei est maintenant sur le point de débarquer en Europe. De prime abord, cette Watch Buds pourrait facilement se confondrez avec les autres montres haut de gamme de la marque, comme la Watch GT 3. Elle a le même châssis en acier inoxydable, la même face en verre incurvé 3D et la même couronne clous de Paris sur le côté. Le bracelet en cuir de 22 mm est également familier. Il est légèrement plus épais au poignet, cependant, et une pression sur un bouton révèle son astuce secrète : l’écran apparaît en fait reposer sur une charnière, ce qui permet de révéler la paire d’écouteurs sans fil qui se cachent en dessous. Ils ne font aucun compromis sur la technologie malgré leur petite taille, avec une suppression active du bruit, une adaptation du conduit auditif et une détection d’usure. Vous pouvez les mettre dans l’une ou l’autre oreille et ils sauront dans quel sens diffuser le son stéréo. Leurs commandes tactiles peuvent détecter lorsque vous poussez l’avant ou le bout de votre oreille, de sorte que vous ne les enfoncez pas constamment plus profondément dans vos conduits auditifs.

La petite dimension de ces écouteurs signifient qu’ils ne sont pas destinés à être écoutés toute la journée, avec une autonomie modeste de trois heures avec la suppression active du bruit activée. Mais cela ne signifie pas que la qualité audio plonge pour autant. Ils utilisent des diaphragmes planaires composites similaires aux FreeBuds Pro 2 haut de gamme de Huawei, avec une plage de fréquences de 20 Hz à 20 kHz et un volume de crête de 104 dB menaçant le tympan. Ils se couplent à n’importe quel gadget Bluetooth (pas seulement la montre) et disposent de deux micros pour passer des appels vocaux.

La montre, quant à elle, peut tenir trois jours sans alimentation secteur – ou jusqu’à sept heures si vous activez le mode d’économie d’énergie. Pour le reste, côté montres, vous disposerez d’un écran AMOLED circulaire de 1,43 pouces avec une lunette raisonnablement épaisse et un capteur TruSeen 5.0+ en dessous. Elle combine accéléromètre, gyroscope, fréquence cardiaque et SpO2 pour le suivi de la santé et de la condition physique. Le logiciel HarmonyOS 3.0 peut enregistrer 80 exercices et activités différents, entièrement axés sur les sports terrestres. La montre étant résistante à l’eau IPX7 lorsqu’elle est fermée, elle survivra donc à une douche ou à des séances de gym régulières.

Ces Huawei Watch Buds fonctionnent avec les appareils Android et iOS. Tout cela sera disponible en précommande à partir du 15 février pour 499 €, avant une mise en vente en Europe, et on espère en France, le 1er mars prochain.