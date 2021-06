Huawei Watch 3 : la plus séduisante des smart watches Huawei

Cette smart watch ressemble beaucoup à un simple successeur de la Huawei Watch 2, une avec un lifting. Mais en fait c’est une tout autre proposition que vous soumet Huawei, car il s’agit sans doute de la première vraie montre connectée de Huawei depuis ses montres Wear OS 2017.

Elle vous permet de télécharger des applications tierces supplémentaires, possède une interface de style Apple Watch et est disponible avec un eSim à l’intérieur pour vous permettre de diffuser de la musique et de prendre des appels sans téléphone.



Huawei dit que sa Watch 3 dure environ trois jours entre les charges, mais il existe un mode économiseur de batterie qui la transforme en une simple montre de fitness semi-intelligente, en échange de deux semaines vie de la batterie.

La Huawei Watch 3 a deux personnalités et nous les aimons toutes les deux. Elle dispose également d’une molette de réglage de la couronne rotative, vous n’avez donc pas à vous fier à l’écran tactile 24h/24 et 7j/7.



Du verre incurvé sur le dessus, un écran OLED de 1,43 pouces avec des bordures minces et un corps en acier inoxydable : tout est séduisant. Il existe également une option encore plus sophistiquée, avec la Huawei Watch 3 Pro prenant toutes les bonnes choses de la Huawei Watch 3 standard et les augmentant d’un cran. Le verre trempé est alors remplacé par du saphir, l’acier inoxydable par du titane, et le dessous est en céramique. D’autres améliorations incluent une autonomie de cinq jours dans son mode « montre intelligente », ou 21 jours lorsque vous passez à son mode d’économie de batterie sans prétention. Assurez-vous quand même que votre poignet est prêt à cela, car la Huawei Watch 3 Pro arbore quand même un grand cadran de 48 mm de diamètre.

• HUAWEI WATCH 3 Classic (bracelet cuir) : 399 euros.

• HUAWEI WATCH 3 Active (bracelet silicone) : 369 euros.

• HUAWEI WATCH 3 Pro : 499 euros.