Huawei Sound X : l’enceinte connectée co-signée Devialet arrive en 2020

On devrait la voir en Europe au moment du prochain Mobile World Congress. Mais elle est d’ores et déjà disponible en Chine. Qui ? L’enceinte enceinte connectée Sound X de Huawei, co-développée avec le spécialiste français du son Devialet.

Pour l’instant, elle ne parle que chinois, mais elle se mettra bientôt aux autres langues, du haut de ses 20 cm pour 3,5 kg. Cette enceinte sonique embarque un double caisson de basses de 60 watts et propose un son surround à 360 degrés. Elle embarque en fait les Push-Push de Devialet permettant de supprimer les vibrations engendrées par les basses. On note également la présence de la technologie Speaker Active Matching de Devialet proposer un son au plus de celui de l’artiste, sans distorsion. Pour l’instant, cette enceinte est proposée en Chine à 3 888 yuans, soit environ 500 euros.

Compatible Bluetooth 5.0 et Wi-Fi, ses contrôles tactiles sont logiquement positionnés sur le dessus de l’enceintes. Six microphones tout autour de l’enceinte permettent à l’assistant IA de toujours bien entendre les ordres de l’utilisateur, où qu’il soit dans la pièce. Enfin, la technologie Huawei « OneHop » permettra un appairage instantané via NFC + Bluetooth, pour passe un morceau sur l’enceinte juste en en approchant son smartphone Huawei.