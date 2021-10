HUAWEI Sound Joy, un son nomade signé Devialet

Huawei lance sa Sound Joy, sa première enceinte portable conçue avec Devialet. Son tout nouveau tissu tissé offre un niveau de résistance à la poussière et à l’eau IP67 et une surface antidérapante, afin qu’elle soit résistante et durable dans toutes les situations. Avec sa batterie intégrée de grande capacité offrant une durée de lecture allant jusqu’à 26 heures et son support de charge rapide, l’enceinte HUAWEI Sound Joy est idéale pour animer n’importe quelle fête, même en extérieur.

Avec une hauteur de 202 mm, un poids de 680 g et un diamètre de 73 mm, cette enceinte Sound Joy est aussi facile à transporter qu’une bouteille d’eau, qu’il s’agisse de pique-niquer au bord d’un lac, de faire une randonnée dans un parc national ou de faire du vélo en ville.

Le lancement de l’enceinte HUAWEI Sound Joy conjugue les expertises de Huawei et Devialet, l’une des marques les plus reconnues à travers le monde en matière de HiFi et de savoir-faire acoustique. En tirant parti de la technologie SAM de Devialet, la Sound Joy offre des expériences audio plus authentiques avec une distorsion minimale du son. Sa membrane passive Push-Push signature inclut deux diaphragmes positionnés dos à dos afin de compenser les ondes sonores pour des sons plus nets et sans distorsion.

Cette enceinte comprend également un système d’enceinte bidirectionnel afin d’offrir des hautes fréquences et des basses profondes puissantes à un volume élevé. Il inclut un tweeter et une unité d’enceinte dédiés aux mediums et aux graves qui, une fois combinés, produisent des sons plus nets. En dépit de sa petite cavité sonore de 0,25 l, l’enceinte HUAWEI Sound Joy peut monter jusqu’à 79 dBA à 2 m Même dans les environnements bruyants ou les espaces à l’extérieur, cette enceinte ravira toujours utilisateurs avec sa musique puissante et de haute qualité.

Grâce à sa batterie de 8 800 mAh, la Sound Joy offre une autonomie longue durée de 26 heures avec une charge complète. Elle permet ainsi aux utilisateurs une expérience audio sans égal en voyage ou lorsqu’il n’y a pas d’alimentation électrique à proximité. Même lorsque le niveau de la batterie est faible, sa fonction de charge rapide de 40 W permet aux utilisateurs de recharger leur HUAWEI Sound Joy rapidement et en toute sécurité. En seulement 10 minutes de temps de charge, l’enceinte peut fonctionner pendant une heure supplémentaire. Pour une charge complète, il suffit de 3 heures.

L’enceinte Huawei Sound Joy est en précommande et sera disponible à la vente le 10 novembre à 149 €.