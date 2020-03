Huawei s’allie à Qwant qui sera le moteur de recherche sur la gamme Huawei P40 en France

Huawei et Qwant, le moteur de recherche européen qui respecte la vie privée de ses utilisateurs, annoncent un partenariat grand public inédit pour proposer à leurs utilisateurs le meilleur de la technologie mobile associé à une technologie de recherche d’informations en ligne respectueuse des données personnelles.

Disponible à partir du 21 avril 2020 en France, les différents modèles de la gamme HUAWEI P40 seront livrés par défaut avec l’application Qwant préinstallée. Cette configuration sera proposée un marché de 220 millions de consommateurs, en France, en Allemagne et en Italie. Qwant sera également en France le moteur de recherche par défaut de Huawei Browser sur le navigateur mobile intégré à la gamme Huawei P40.

L’ambition de ce partenariat est de proposer aux utilisateurs européens une expérience combinant le meilleur niveau de sécurité proposé par un smartphone en 2020 d’un point de vue hardware comme logiciel au meilleur niveau de protection des données personnelles possible en matière de moteur de recherche. « Huawei est une marque mondiale et une entreprise technologique formidable connue de tous, explique Jean-Claude Ghinozzi, président-directeur général de Qwant. Il s’agit donc pour Qwant d’un partenariat grand public très important et commercialement très structurant. En étant choisis comme moteur de recherche de préférence dans les smartphones Huawei P40, nous sommes aujourd’hui chez Qwant, fiers et heureux de partager avec le plus grand nombre de consommateurs européens, notre moteur de recherche unique qui ne collecte pas vos données personnelles et qui respecte votre vie privée. »

La nouvelle gamme Huawei P40 se positionne comme l’une des gammes de smartphones les plus sûres au monde grâce à des niveaux multiples de chiffrement des données utilisateurs, s’appuyant sur l’intelligence artificielle pour protéger les données les plus sensibles directement au niveau du processeur Kirin 990. « Avec un tel degré d’exigence apporté à la sécurité des données sur la nouvelle gamme Huawei P40, il était important que nous puissions garantir ce même niveau de sécurité à nos clients quand il s’agit de leurs données de recherches sur internet. Qwant est le meilleur partenaire que nous puissions choisir en termes de moteur de recherche respectueux de la vie privée de nos utilisateurs », déclare Alex Huang, directeur général, Huawei Consumer BG France.

Qwant, le premier moteur de recherche européen privacy-by-design, confirme ainsi qu’il représente une alternative éthique de choix pour un web respectueux des internautes et de l’écosystème numérique. Basé en France, il développe ses propres capacités d’indexation et de classement des résultats, afin d’offrir à terme en Europe la première technologie entièrement souveraine de moteur de recherche.

Le partenariat inédit entre Qwant et Huawei permettra à de nombreux utilisateurs d’adopter plus facilement le moteur de leur choix dans leurs habitudes de recherche en mobilité, avec une expérience « privacy first » qui correspond à leurs attentes de protection de la vie privée. Sur l’ensemble des modèles de la gamme Huawei P40 commercialisée en France, Qwant sera intégré comme moteur de recherche par défaut accessible depuis le widget de recherche rapide, ou disponible directement via l’application Qwant pré-installée. Celle-ci, dérivée du navigateur libre et open-source de Mozilla, offre en outre une protection anti-tracking activée par défaut lors de la navigation sur le Web. Elle sera également proposée en téléchargement dans Huawei App Galery.