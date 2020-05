Huawei rouvre son Flagship Store parisien

Huawei Consumer Business France annonce que son premier Flagship Store en France situé au 9 boulevard des Capucines, dans le quartier de l’Opéra à Paris, est à présent de nouveau ouvert. Le Centre de Service situé au premier étage du Flagship Store est également ouvert et opérationnel dès à présent. Compte tenu des nouvelles mesures prises par le gouvernement quant au plan de déconfinement pour faire face à la pandémie de Covid-19, Huawei a mis en place un dispositif sanitaire rigoureux afin d’offrir les meilleures conditions d’accueil à ses clients et ses équipes.

Des mesures sanitaires

Les mesures de reprises fixent notamment le port du masque par les employés et l’approvisionnement en gel hydro-alcoolique. Par ailleurs, les produits sont minutieusement désinfectés, avant et après chaque prise en main des clients et les différentes surfaces et autres supports de présentation sont nettoyés toutes les 30 minutes.

Les caisses ainsi que les comptoirs du Centre de Service sont équipés d’une vitre de protection en plexiglass. Enfin malgré une superficie de 850 m² sur deux étages la capacité d’accueil autorisée dans l’enceinte du magasin est limitée à 25 personnes pendant cette période. Le dispositif de sécurité est renforcé afin de veiller à la gestion des flux et le respect de la distanciation sociale.

Exclusivités du Flagship Store

De passage au Flagship Store les clients pourront découvrir les dernières nouveautés qui viennent compléter l’écosystème Huawei : la toute nouvelle gamme phare P40 ainsi que les deux nouveaux ultra-books Matebook X Pro 2020 et Matebook 13 2020. La nouvelle montre connectée Watch GT 2e et les nouveaux écouteurs FreeBuds 3i sont également disponibles à la vente.