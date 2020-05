Huawei P40 Lite 5G : la 5G à 399 €

Le Huawei P40 Lite 5G offre une connectivité d’éclairage rapide et un quad-cam 64 MP pour moins de 400 €.

Même si la France ne s’y est pas encore mise, Huawei cherche à ouvrir le marché 5G avec son dernier combiné, qui promet un ensemble de fonctionnalités robustes et une prise en charge 5G pour moins de 400 €. Le principal argument de vente du Huawei P40 Lite 5G (399 €) est son prix bon marché. Mais il assure aussi sur le front des fonctionnalités. Il embarque un quadricaméra AI 64MP, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, un écran FullView de 6,5 pouces et un SoC Kirin 820 5G avancé de 7 nm avec modem 5G intégré. Sa batterie de 4000 mAh à charge rapide promet également une journée complète d’autonomie. Si cela pique votre intérêt, le P40 Lite 5G arrivera en rayons le 17 juin.