Huawei ouvre son premier flagship store à Paris

Le premier magasin dédié à l’ensemble de l’écosystème Huawei ouvre ses portes ce vendredi 6 mars dans le quartier de l’Opéra à Paris, au 9 boulevard des Capucines.

Pensé et conçu pour être un point de vente mais aussi et surtout un lieu de rencontre et d’expériences entre Huawei et ses utilisateurs et futurs clients, le Flagship store offrira l’opportunité aux clients de découvrir l’ensemble de l’écosystème de produits et services Huawei. Ce nouvel espace accueillera les fans de la marque lors d’événements dédiés par exemple à la photographie ou encore à la démonstration de smartphones avant même leurs commercialisations tels que le smartphone pliable 5G HUAWEI Mate Xs ou l’enceinte HUAWEI Sound X conçue avec le spécialiste français de l’audio Devialet.

« Nous étions impatients d’ouvrir notre premier espace dédié à l’ensemble de l’écosystème de la marque. Pour la première fois le public français va pouvoir découvrir tout l’univers Huawei dans un espace qui mêle architecture à la française et modernité grâce à de nombreuses œuvres digitales. Nous souhaitons faire vivre aux visiteurs une expérience inédite que ce soit en essayant nos dernières technologies en matière d’IA ou de Réalité Virtuelle qu’en découvrant une exposition photos. Ce Flagship Store est l’illustration concrète pour les consommateurs de notre stratégie d’écosystème, dans laquelle le smartphone est le point d’entrée vers un monde de produits de leur quotidien, du PC à la montre connectée et de la tablette aux différents objets connectés de la maison. » déclare Alex Huang, directeur général France, Huawei Consumer Business Group.

L’ouverture de cet espace de plus 850m2 sur deux niveaux marque une étape importante dans le développement du réseau de distribution de Huawei en France. Après plusieurs années passées à densifier sa présence sur le territoire, et ce en collaboration avec les différents partenaires opérateurs et distributeurs de la marque, Paris sera la cinquième ville européenne à accueillir un magasin en propre, après l’ouverture des Experience Stores à Milan et Varsovie en 2018, Madrid en juillet 2019 et Barcelone en février dernier.