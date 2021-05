Le Huawei MateBook X Pro 2021 enfin disponible en France

Il est de retour avec de nouvelles mises à niveau et une expérience intelligente avec encore plus d’intelligence embarquée…

Le HUAWEI MateBook X Pro est muni d’un autre écran FullView qui diffuse une qualité d’image éclatante haute définition 3K et offre un affichage immersif et plus grisant pour les utilisateurs. Les processeurs Intel Core de 11e génération tournent avec un nouveau système de refroidissement intelligent pour des performances plus efficaces, facilitant ainsi les impératifs professionnels et personnels des utilisateurs au quotidien. Huawei Share lève toutes les barrières en termes d’interactions entre appareils et permet de profiter aisément de Seamless AI Life en toute situation. De nouvelles innovations contribuent à offrir une incroyable facilité d’utilisation globale, notamment avec le pavé tactile HUAWEI Free Touch, un écran tactile multipoint de haute précision, des microphones Dual Edge et 4 haut-parleurs avec configuration de fréquence partagée mise à niveau.

Design léger et chic, pensé pour les utilisateurs

Le boîtier en métal ultra compact a été fabriqué grâce à la technologie CNC et délicatement poli grâce à des processus de surfaçage de haute précision, offrant ainsi une sensation de design sans couture et de confort dans la main. Mesurant à peine 14,6 mm d’épaisseur et ne pesant que 1,33 kg, le MateBook X Pro sera peu encombrant pour tous vos déplacements.

Le Huawei MateBook X Pro continue d’ouvrir la voie en termes de PC à affichage FullView. Doté d’un écran 3K LTPS et d’un taux d’occupation de l’écran de 91%, le MateBook X Pro offre un affichage haute définition pour apprécier pleinement n’importe quel visuel à l’écran. Le rapport hauteur/largeur 3:2 de l’écran a été conçu pour la productivité, facilitant la navigation et la créativité des utilisateurs. L’écran tactile multipoint de haute précision et la gestuelle de capture d’écran par balayage à trois doigts permettent également de fluidifier l’expérience tout comme sur un mobile.

Le MateBook X Pro est compact, léger et portable, mais il regorge également de puissance pour améliorer sa productivité. Le processeur Intel Core de 11e génération, combiné à 16 Go de mémoire LPDDR4x, offre des performances plus fluides et une expérience plus efficace au travail, dans la vie courante et pour se divertir. Le redoutable duo entre conception à double ventilateur HUAWEI Shark Fin et technologie VC ultra-compact par refroidissement d’air offre des niveaux de performances et d’efficacité d’autant plus élevés. En tant que PC Wi-Fi 6, le HUAWEI MateBook X Pro propose environ trois fois le débit de transfert du Wi-Fi 5 traditionnel, ce qui assure une connexion stable et des transferts performants même dans les lieux bondés.

En outre, le HUAWEI MateBook X Pro dispose de deux ports USB-C entièrement fonctionnels qui permettent le transfert de données bidirectionnel, le chargement et la connexion via des appareils externes, qui sont suffisamment polyvalents pour faciliter la tâche de tout utilisateur tant au travail que dans sa vie courante.

HUAWEI MateBook X Pro 2021, 1499 € pour le Intel i5 16 Go + 512 Go, et à partir de 1799 € pour le Intel i7 16 Go + 1 To.