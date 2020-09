Huawei MateBook X, 1 000 grammes de puissance ultra nomade

Huawei annonce la sortie de son MateBook X, un ultraportable d’un poids de 1 kg seulement et mesurant au maximum 13,6 mm d’épaisseur. Avec sa taille de 13 pouces, il se glisse aussi facilement qu’un magazine dans n’importe quel sac.La finesse du dernier notebook Huawei n’enlève rien à sa durabilité, avec son châssis monocorps en aluminium et magnésium fabriqué par un processus de coupe à commande numérique. Un procédé d’aspersion permet d’obtenir une surface à la texture douce et lisse, conjuguant élégance et aspect fonctionnel.

Ce MateBook X est le premier à proposer un affichage Infinite FullView, sans bordures qui permet d’obtenir un taux d’occupation de 90%. L’écran dégagé de toute obstruction offre une expérience immersive quelle que soit l’activité de l’utilisateur: travail, création de contenu ou visionnage de films.L’écran LTPS supporte une résolution de 3K (3000×2000) avec un rendu RVB de 100% (valeur typique) pour offrir une expérience visuelle hors du commun riche en détails et en couleurs dynamiques. L’affichage est également multi-touch avec son capteur gestuel, la capture d’écran tactile permet à l’utilisateur de faire rapidement une capture d’écran en glissant trois doigts sur l’écran vers le bas, aussi facilement que sur un smartphone.

Doté d’un processeur Intel Core de 10e génération et d’une RAM de 16 GB, ce Huawei MateBook X est aussi compatible Wi-Fi 6 et propose une autonomie excellente grâce à sa batterie de 42Wh (puissance nominale), qui fonctionne avec la solution de gestion intelligente de batterie de Huawei, offrant jusqu’à 9 h de lecture vidéo locale. Quant à l’adaptateur ultra-portable de poche de 65W qui fait partie du package standard, il prend en charge les notebooks et les appareils équipés d’un port USB Type-C. Ce nouveau MateBook X commencera à être livré en octobre 2020. Comptez 1500 € pour vous en offrir un.