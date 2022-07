Huawei MateBook Pro X, un PC portable ultra-léger

La dernière génération d’ordinateurs portables haut de gamme MateBook Pro X de Huawei a atterri cette semaine, lors de l’événement Smart Office Launch de la société. Cet engin mince et léger de 14,2 pouces pèse à peine 1,26 kg.

L’ensemble du châssis est usiné à partir d’un alliage de magnésium et traité avec ce que Huawei appelle un revêtement “Micro-arc Oxidation”. C’est une façon élégante de dire qu’il est un peu plus adhérent que n’importe quel rival en aluminium brillant. Il ne mesure que 15,6 mm à son point le plus épais. Naturellement, la couleur Space Grey classique de Huawei fait son grand retour, mais vous pouvez également vous procurer un MateBook Pro X dans les teintes Ink Blue ou White.

Les cadres d’affichage ultra-minces sont à l’ordre du jour, avec un énorme ratio écran/corps de 92,5 %. Le panneau a un rapport d’aspect de 3: 2 et une résolution de 3,1 K, cadencé à 90 Hz pour un défilement plus fluide. Il promet une excellente couverture des couleurs DCI-P3 et sRGB, ainsi qu’un delta de couleurs ultra-faible pour des images précises et précises – pratique pour les professionnels de la création qui ont besoin de savoir que leur travail a l’air aussi bien hors écran que sur. Les longues nuits de travail ne devraient pas non plus se traduire par des yeux troubles : le MateBook X Pro est le premier ordinateur portable à obtenir le sceau d’approbation Eye Comfort 3.0 de TÜV Rheinland.

Il devrait être capable de vous divertir et de vous faire travailler, avec six haut-parleurs impressionnants à l’intérieur. Les woofers jumeaux pourraient même gérer une quantité respectable de basses pour une machine aussi fine. Attendez-vous à quatre micros intégrés pour des appels vocaux clairs et à une caméra HD intégrée dans le cadre de l’écran avec la fonction FollowCam si vous aimez vous déplacer tout en discutant.

En dessous, il y a un Intel i7-1260P avec quatre cœurs de performance et huit cœurs d’efficacité, ce qui devrait aider à garder les lumières allumées plus longtemps lorsque vous êtes loin du secteur. Si cela ne semble pas assez rapide, un mode Performance vous permet d’augmenter les limites thermiques du processeur et de mettre les deux ventilateurs de refroidissement en surmultiplication lorsque vous devez vraiment produire ce rendu ou traiter un lot de photos à la hâte.

Intel est également responsable des graphismes, avec un GPU intégré Iris Xe. Il est associé à 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage SSD NVMe. La connectivité n’est pas mal non plus, avec deux ports Thunderbolt 4, deux USB-C et un port audio combo 3,5 mm.

Le nouveau MateBook Pro X semble sur le point d’atterrir dans les territoires asiatiques pour rivaliser à la fois avec le nouveau Apple MacBook Air alimenté par M2 et le MacBook Pro 14 pouces équipé de M1. Il n’y a actuellement aucun mot sur les prix ou la disponibilité en France mais étant donné que le MateBook 16S vous coûtera environ 1500 €, nous nous attendons à quelque chose de similaire ici.