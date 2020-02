Huawei MateBook : des ultra-compacts D14 et D15 à marier à votre smartphone

Huawei a mis à jour sa gamme d’ordinateurs portables ultra-légers MateBook D. Ces MateBook D 14 et D 15 actualisés sont toujours présentés comme des engins compacts conçus pour travailler et jouer en déplacement. Mais ils sont aussi, désormais, parmi les plus petits et les plus légers de leur catégorie.

Malgré leur petite taille, ces deux modèles semblent assez puissants et intègrent un écran Full HD authentique FullView, un processeur mobile robuste Ryzen 5 3500U AD 12 nm, des graphiques AMD Radeon Vega 8 et un ventilateur Huawei Shark Fin avec une lame en forme de s pour un refroidissement amélioré. Comptez sur 8 Go de mémoire DDR4 et au moins 256 Go de stockage SSD : suffisant pour gérer la plupart des applications gourmandes. On adore sa prise en charge intégrée de la collaboration multi-écrans via Huawei OneHop. Une fonctionnalité qui permet au MateBook et à un smartphone Huawei de partager un seul affichage transparent. Pas mal, non ?