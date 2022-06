Huawei Matebook D 16, un ultraportable polyvalent à prix sage

Avec un objectif plus grand public que les ordinateurs portables haut de gamme de Huawei, la gamme MateBook D a toujours combiné performances et portabilité – sans en faire trop sur les spécifications matérielles ou les dimensions incroyablement fines. La nouvelle édition 2022 est plus ou moins la même, mais cette fois-ci, on retrouve un processeur Intel de 12e génération à l’intérieur.

Le nouveau Huawei MateBook D 16 est une évolution de la version alimentée par AMD de la fin de l’année dernière, portant en grande partie sur l’aspect minimaliste et la construction en aluminium gris sidéral sombre. Il pèse 1,75 kg, ce qui est assez svelte pour un ordinateur portable 16 pouces. Vous obtenez la même connectivité (deux ports USB, deux USB-C, une sortie HDMI et un port casque 3,5 mm), le même combo capteur d’empreintes digitales/bouton d’alimentation pratique pour sauter rapidement l’écran de connexion, et le même écran LCD 16 pouces, 1920 × 1200. Il promet un rapport de contraste de 1200: 1, une couverture à 100% de la gamme de couleurs sRGB et un pic de luminosité de 300 nits.

Les haut-parleurs passent à l’arrière pour faire place à un clavier avec un pavé numérique, ce qui devrait rendre le MateBook D 16 un peu plus convivial pour le bureau. En dessous, tout change. L’alimentation provient d’un processeur Intel Core i5-12450H ou Core i7-12700H – ce dernier étant un octocore pouvant aller jusqu’à 4,7 GHz lorsque les températures ne sont pas trop élevées. Il obtient également un Intel Iris Xe, une avancée bienvenue par rapport aux UHD de la version i5. Il n’y a pas d’option GPU dédiée.

Vous pouvez l’équiper de 8 Go ou 16 Go de RAM, mais toutes les versions reçoivent un SSD NVMe de 500 Go. Même les spécifications de base devraient être suffisantes pour les types de tâches quotidiennes que la plupart des utilisateurs grand public effectueront. Mais ceux qui recherchent un peu plus de fun feraient bien de passer à l’édition i7. La webcam 1080p utilise la détection de visage pour se centrer automatiquement et suivre vos mouvements pendant les appels vidéo, une fonction de la scène centrale d’Apple.

Ce PC portable devrait débarquer à partir du 13 juillet pour environ 750 € chez tous les détaillants en ligne habituels et directement depuis la boutique Huawei.