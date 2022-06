Huawei MateBook 16S : puissance, portabilité et look haut de gamme

La puissance d’un Intel de 12e génération dans un châssis de 18 mm d’épaisseur

Êtes-vous l’un de ces millions de salariés qui ont appris les joies du travail hybride au cours de la dernière année ? Huawei estime qu’un ordinateur portable avec un écran plus grand permettra une transition plus fluide, augmentant votre productivité sans vous enchaîner à un moniteur de bureau. Le Huawei MateBook 16S est le nouveau modèle phare de la société, échangeant la puissance AMD contre des processeurs Intel de 12e génération et offrant de nouvelles fonctionnalités inter-appareils astucieuses pour tous ceux qui sont déjà profondément ancrés dans l’écosystème de la société.

Avec un rapport écran/corps de 90 %, l’écran tactile LCD 16 pouces du MateBook 16S est doté de cadres amincis et d’une disposition 3:2 qui s’adapte plus confortablement à deux documents côte à côte qu’un écran 16:9. Il a une résolution supérieure à Full-HD 2520 × 1680, une luminosité maximale de 300 nits et un rapport de contraste de 1500: 1, Huawei promettant une couverture à 100% de la gamme de couleurs sRGB.

La webcam 2MP, 1080p se trouve désormais en haut de l’écran, plutôt que d’être intégrée au clavier (adieu les doubles mentons). Ce PC bénéficie d’un mode FollowCam de type Apple Center Stage, qui suit votre visage et le maintient verrouillé au centre de l’écran pendant les appels vidéo. Un champ de vision de 88° devrait vous aider à cadrer plus d’une personne à la fois pour un travail collaboratif.

Huawei mise également sur les collaborations multi-appareils cette année, avec la possibilité de découvrir et de coupler automatiquement tous les écouteurs, souris, claviers, haut-parleurs et imprimantes de sa propre marque à proximité de l’ordinateur portable. Les propriétaires de téléphones Huawei pourront refléter leur combiné sur l’écran de l’ordinateur portable et partager des fichiers entre les deux appareils, et les tablettes Huawei peuvent désormais servir de tablettes à dessin ou de deuxièmes écrans.

L’ordinateur portable lui-même mesure 17,8 mm d’épaisseur et pèse 1,99 kg, ce qui est nettement inférieur au dernier Apple MacBook Pro 16 pouces. Au fur et à mesure des modèles à grand écran, cela devrait être parmi les plus transportables.

Naturellement pour un modèle phare, le châssis est entièrement métallique, avec un procédé de sablage céramique utilisé pour donner à l’ensemble une surface texturée. On retrouve ici un grand pavé tactile en verre, avec des haut-parleurs stéréo assis de chaque côté du plateau du clavier.

Une sélection de processeurs Intel de 12e génération vous fournira un paquet de puissance, avec un monstrueux Core i9-12900H au sommet de la gamme. Il contient 14 cœurs, pour une fréquence turbo de 5 GHz, et est refroidi par un système de refroidissement à double ventilateur personnalisé qui utilise un mélange de caloducs et de dissipateurs thermiques en alliage de cuivre.

Chaque machine est équipée de 16 Go de mémoire DDR5 et de 512 Go ou 1 To de stockage SSD NVMe. Intel fournit également le GPU, avec des Iris Xe capables d’accélérer le montage d’images et de vidéos, et même de gérer un peu de jeu avec des paramètres de détail et des résolutions sensibles.

La batterie de 84 Wh maintient les lumières allumées, avec un bloc d’alimentation USB-C de 90 W en standard et un adaptateur de 135 W plus rapide pour le modèle haut de gamme. De quoi faire repasser l’autonomie de l’ordinateur portable à 50% en environ une demi-heure.

Il n’y a aucun compromis en connectivité au nom de la portabilité, avec deux ports USB-C (dont un qui sert également de port Thunderbolt 4), deux ports USB 3, un port combo 3,5 mm et une sortie HDMI. Il gérera également deux moniteurs 4K externes à la fois. Le combo bouton d’alimentation / capteur d’empreintes digitales familier de Huawei fait également un retour pour des connexions rapides.

Ce Huawei MateBook 16S devrait arriver à partir du 13 juillet. Les prix commenceront à partir de 1699 € pour la version Core i7, la variante Core i9 devant suivre en août pour 1499 £, et sera disponible auprès de tous les détaillants en ligne habituels.