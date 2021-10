Huawei MateBook 14S, un vrai tueur de MacBook

Oui, le MacBook a un vrai rival, et il est signé Huawei !

Voici le Huawei MateBook 14S, un monstre de finesse et de puissance à partir de 1000 €. En effet, le dernier ordinateur portable signé Huawei intègre un écran FullView de 14,2 pouces avec une résolution de 2,5K et des taux de rafraîchissement fluides de 90 Hz. Son son rapport hauteur/largeur 3:2 est parfait. Descendez à 60 Hz pour une longévité maximale de la cellule 60 Wh. Huawei estime qu’une recharge de 15 minutes avec l’adaptateur 90W vous offrira trois heures d’utilisation supplémentaires.

Deux tweeters et deux woofers s’occupent de l’audio, tandis qu’un quatuor de micros (avec la suppression du bruit par IA) devrait améliorer vos appels Zoom – et la webcam est de retour dans la lunette, à sa place. La variante haut de gamme est carrément alimentée par une puce Intel i7 de 11e génération, avec Thunderbolt 4 complétant sa pléthore de ports. Cela ne dérangera pas ses rivaux plus légers à 1,43 kg, mais le châssis en alliage d’aluminium est épais de seulement 16,7 mm mince. Si vous craquez et souhaitez vous l’offrir, ce que l’on comprendrait très pour avoir également craqué en l’essayant, ce MateBook