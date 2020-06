Huawei lance sa MatePad Pro en France

Doté d’un design épuré et minimaliste, la MatePad Pro combine l’affichage FullView avec des bordures ultra-fines pour atteindre le ratio taille-écran de 90%, soit le plus élevé au monde sur une tablette. Equipé du processeur Kirin 990 gravé en 7nm, la MatePad Pro offre des performances et une autonomie de batterie exceptionnelles. Doté de la surcouche EMUI10, la HUAWEI MatePad Pro prend en charge la collaboration multi-window, multi-écrans et le HUAWEI APP Multiplier.

Elle prend également en charge le stylet M-Pencil et le clavier magnétique, créant ainsi une synergie avec le mode PC et les nouvelles fonctionnalités de l’application WPS pour une productivité maximale. L’expérience de divertissement est enrichie avec une série de mises à jour du hardware, offrant des capacités audio et d’affichage immersives dans un format élégant. De plus, la MatePad Pro est également la première tablette au monde à prendre en charge la fonction de recharge sans fil et la recharge sans fil inversée.

Avec son design unique et élégant, la MatePad Pro est dotée d’un écran FullView qui allie technologie et style. La MatePad Pro présente le ratio taille-écran le plus élevé au monde avec 90%, ainsi que des bordures ultra-fines de 4,9 mm entourant l’écran de 10,8 pouces 16:10. La conception micro-incurvée adoptée par la HUAWEI MatePad Pro assure une prise confortable tandis que son cadre en alliage de magnésium rend la tablette légère et durable. L’appareil utilise une conception monocoque où les antennes sont intégrées dans le cadre central et le panneau arrière, pour un design épuré et minimaliste.

La HUAWEI MatePad Pro est dotée du dernier processeur Kirin 990, avec une fréquence pouvant atteindre 2,86 GHz, le processeur possède une architecture innovante à trois niveaux comprenant deux gros cœurs, deux moyens cœurs et quatre micros cœurs. Le GPU Mali-G76 à 16 cœurs améliore considérablement les performances et la durée de vie de la batterie pour une expérience de jeu et de divertissement fluide.

Elle offre une excellente autonomie grâce à la batterie de haute capacité de 7250 mAh et aux fonctions d’économie d’énergie intégrées au processeur Kirin 990 et à la surcouche logiciel EMUI. Elle prend en charge le HUAWEI SuperCharge 40 W, permettant aux utilisateurs de charger leur tablette extrêmement rapidement. La HUAWEI MatePad Pro prend également en charge la fonction de recharge sans fil et de recharge sans fil inversée.

Compagnon de travail

La HUAWEI MatePad Pro prend en charge le stylet M-Pencil pour offrir une expérience d’écriture naturelle et intuitive. Avec 4 096 niveaux de sensibilité à la pression, le support d’inclinaison et une pointe en matériau composite unique, les utilisateurs peuvent s’attendre à une précision, une réactivité et une sensibilité incroyables. Il suffit de placer le stylet M-Pencil sur le dessus de la MatePad Pro pour lancer automatiquement la charge sans-fil et initier la connexion Bluetooth. Le nouveau bloc-notes Huawei amélioré et Nebo pour HUAWEI prennent en charge nativement le stylet M-Pencil pour aider les utilisateurs à capturer leur inspiration à chaque moment.

La MatePad Pro prend en charge le clavier magnétique qui peut être facilement connecté via Bluetooth. Le clavier dispose d’une course de frappe de 1,3mm pour une saisie confortable tandis que la touche Maj se double d’une puce NFC facilitant la connexion d’un smartphone à Huawei Share, offrant un accès rapide à la fonction de collaboration multi-écrans.

Cinéma mobile

La MatePad Pro est livré avec une dalle IPS 16:10 et une résolution 2K QHD (2560 × 1600) à une densité de pixels de 280ppi. Capable d’afficher entièrement la gamme de couleur numérique DCI-P3 avec une luminosité de 540 nits et un rapport de contraste de 1500: 1, l’écran QHD offre une expérience de divertissement supérieure. La technologie ClariVu Display Enhancement augmente le puissant hardware en améliorant considérablement la reproduction des couleurs et la clarté de l’image, garantissant que chaque image soit nette et riche en détails colorés.

Côté audio, la MatePad Pro prend en charge Histen 6.0 pour générer des effets sonores stéréo 3D. Les quatre haut-parleurs stéréo et les quatre canaux à haute amplitude mis au point par Harman Kardon reproduisent même les sons les plus complexes avec une incroyable clarté.

La HUAWEI MatePad Pro est disponible en pré-commande le 9 juin 2020.

La HUAWEI MatePad Pro, le clavier magnétique et le stylet HUAWEI M-Pencil au prix de 549,99€. Cette offre de pré-commande est disponible du 9 juin 2020 au 21 juin 2020.