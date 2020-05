Huawei lance les promotions de ses Huawei Days

Huawei annonce aujourd’hui le lancement des Huawei Days. Du 20 mai au 2 juin 2020, les consommateurs pourront profiter de nombreuses offres promotionnelles inédites sur les gammes de smartphones, tablettes, PC, objets connectés et autres accessoires. Pendant cette période certaines des dernières nouveautés en matière de smartphones, dont la gamme HUAWEI P40, mais aussi les nouveaux PC portables tels que les HUAWEI MateBook X Pro 2020 et HUAWEI MateBook 13 2020 seront proposés sur le site officiel de Huawei



HUAWEI P40 Pro

Le HUAWEI P40 Pro combine un design moderne à des innovations révolutionnaires en matière d’appareil photo. Ce smartphone d’exception est équipé d’un processeur Kirin 990 5G. Sa quadruple caméra conçue avec Leica et son capteur Ultra Vision de 50 MP révolutionnent la photographie sur smartphone, tandis que son capteur cinématographique de 40 MP en fait un véritable studio portable.

Le HUAWEI P40 Pro est au prix de 899,99 € au lieu de 1099,99 €, les FreeBuds 3 et une coque HUAWEI P40 Pro en silicone offerts. Cette offre est disponible du 20 mai au 31 mai 2020.

HUAWEI P40

Le HUAWEI P40 est équipé d’un processeur Kirin 990 5G révolutionnant l’expérience utilisateur globale avec une vitesse inégalée sur un appareil HUAWEI. Son triple capteur Ultra Vision conçu avec Leica change quant à lui la donne du monde de la photographie sur smartphone pour un rendu extraordinaire.

Le HUAWEI P40 est au prix de 649,99€ au lieu de 799,99 €, les FreeBuds 3 et une coque HUAWEI P40 en silicone offerts. Cette offre est valable du 20 mai 2020 au 31 mai 2020.

HUAWEI P40 Lite 5G

Un smartphone ultra rapide pour une vie ultra active avec un design d’avant-garde, compatible 5G. Le nouveau HUAWEI P40 Lite 5G est équipé d’un processeur Kirin 820 gravé en 7nm et bénéficie d’une quadruple caméra dotée d’IA, d’un capteur principal de 64 MP et de la technologie HUAWEI SuperCharge 40 W.

Le HUAWEI P40 Lite 5G est au prix de 399,99 €, les FreeBuds 3i offerts. Cette offre est disponible du 20 mai au 31 mai 2020.



HUAWEI P40 Lite

Le HUAWEI P40 Lite et le dernier né de la gamme P Lite de Huawei équipé du processeur Kirin 810. Pour une créativité sans limites, le HUAWEI P40 Lite bénéficie d’une quadruple caméra dotée d’IA avec un capteur principal de 48 MP et de la technologie SuperCharge 40 W.

Le HUAWEI P40 Lite est au prix de 249,99 € au lieu de 329,99 €, une coque HUAWEI P40 Lite offerte. Cette offre est valable du 20 mai au 2 juin 2020.



HUAWEI P30 Pro New edition

Le nouveau HUAWEI P30 Pro New Edition s’ajoute à l’une des gammes les plus iconiques de Huawei, la gamme HUAWEI P30. Cette nouvelle édition annonce le retour d’une quadruple caméra conçue avec Leica. Le smartphone comprend désormais 256Go de stockage, est équipé du processeur Kirin 980 et dispose d’une batterie longue durée de 4200 mAh avec une technologie d’économie d’énergie IA, ainsi qu’une SuperCharge 40 W.

Le HUAWEI P30 Pro, 8Go + 256Go, est au prix de 729,99 € au lieu de 899,99 €, la HUAWEI WATCH GT 2e et une coque HUAWEI P30 Pro en silicone offertes. Cette offre de pré-commande est disponible du 20 mai au 1er juin 2020.

HUAWEI P30

L’iconique HUAWEI P30 Pro a redéfini les règles en matière de photographie grâce sa triple caméra conçu avec Leica. Ce dernier embarque un capteur principal extraordinaire de 40MP. Le smartphone est équipé d’un processeur Kirin 980 pour des performances élevées.

Le HUAWEI P30 est au prix de 399,99 € au lieu de 649,99 €, un étui portefeuille HUAWEI P30 est offert. Cette offre est valable du 20 mai au 2 juin 2020.

HUAWEI P40 Lite E

Le HUAWEI P40 lite E complète la gamme P40 avec un smartphone équipé d’un écran Punch FullView de 6,39 pouces, d’une triple caméra dotée d’IA avec capteur principal de 48 MP, d’une grande batterie de 4000 mAh et d’un processeur Kirin 710F.

Le HUAWEI P40 Lite E est au prix de 169,99 € au lieu de 199,99 €. Cette offre est disponible du 20 mai au 2 juin 2020.



HUAWEI MediaPad M5 Lite

La HUAWEI MediaPad M5 lite embarque un écran IPS de 10,1″, doté d’une résolution Full HD de 1920 x 1200p. Elle dispose de haut-parleurs puissants et d’une qualité audio impressionnante conçus en partenariat avec Harman Kardon. Le système à quatre haut-parleurs de la tablette offre des effets audio incroyablement précis. De plus, la MediaPad M5 Lite offre un mode de confort oculaire amélioré qui réduit efficacement la lumière bleue.

La HUAWEI MediaPad M5 lite WiFi 3 + 32G est au prix de 219,99 € au lieu de 269,99 €, des FreeBuds Lite sont offerts. Cette offre est valable du 20 mai au 2 juin 2020.

HUAWEI MediaPad T5

Le HUAWEI Mediapad T5 embarque un écran de 10,1″, doté d’une résolution de 1920 x 1080p et d’un format 16:10. La tablette possède deux haut-parleurs pour un son de haute qualité. La technologie audio HUAWEI Histen permet une expansion sonore à 360 degrès, pour un rendu toujours plus immersif. Le processeur octa-core dispose d’une fréquence allant jusqu’à 2,36 GHz, pour des performances époustouflantes et une consommation d’énergie moindre.

Le HUAWEI MediaPad T5 WiFi 4 + 64G est au prix de 179,99 € au lieu de 229,99 € avec un HUAWEI Band 4 est offert. Cette offre est disponible du 20 mai au 2 juin 2020.



HUAWEI MateBook X Pro 2020

Le nouveau HUAWEI MateBook X Pro 2020 est doté d’un design haut-de-gamme, de fonctions innovantes et de performances premium. Avec la mise à jour de son ultra-book emblématique, Huawei améliore encore les performances et l’interconnectivité dans tous les scénarios d’utilisation possibles. Léger et nomade, il offre des performances sans compromis grâce aux processeurs Intel Core i7-10510U et i5-10210U de 10e génération. Équipé de la carte NVIDIA GeForce MX250 avec 2 Go de mémoire GDDR5, le nouveau

HUAWEI MateBook X Pro offre une expérience fluide dans tous les scénarios.

Le HUAWEI MATEBOOK X Pro i7 2020 est au prix de 1799,99 € avec une tablette

HUAWEI Mediapad M5 Lite 4 Go + 64 Go. Cette offre est disponible du 20 mai au 20 juin 2020.

HUAWEI MateBook 13 2020

Le HUAWEI Matebook 13 bénéficie d’un design compact et premium associé à un écran FullView de 13 pouces. Ce modèle est pensé pour les jeunes professionnels et met à disposition d’un plus grand public les dernières innovations de Huawei. Combinant l’écran HUAWEI FullView, une portabilité extrême et une fabrication premium, le HUAWEI MateBook 13 définit une nouvelle norme pour les appareils de sa catégorie. Le MateBook s’élève à un niveau de performance inédit en intégrant un processeur Intel Core de 10e génération, 16 Go de RAM, un écran tactile multipoint HUAWEI FullView 2K ainsi que la collaboration multi-écrans.

Le HUAWEI MateBook 13 i7 2020 est au prix de 999,99 € au lieu de 1299,99 €, une HUAWEI Bluetooth Mouse est offerte. Cette offre est disponible du 20 mai au 2 juin 2020.

HUAWEI MateBook D 14 2020

Pensé pour les jeunes utilisateurs, le dernier HUAWEI Matebook D 14 2020 de 14 pouces propose une expérience multiplateforme révolutionnaire permettant aux utilisateurs de travailler avec plusieurs appareils de façon homogène à travers un écran unique. En plus de son écran FullView, de performances de haut vol, de sa solidité et de son design épuré, le dernier HUAWEI MateBook D est doté d’une nouvelle gamme de fonctionnalités dont la Continuité Multi-écrans. Le HUAWEI MateBook D 14 AMD est alimenté par un processeur AMD Ryzen™ 5 3500U pour offrir des performances puissantes tout en conservant un haut niveau de stabilité et de fiabilité.

Le HUAWEI MateBook D 14 2020 R5 8 Go + 256 Go est au prix de 549,99 € au lieu de 699,99 €, une HUAWEI Bluetooth Mouse est offerte. Cette offre est valable du 20 mai au 2 juin 2020.

Le HUAWEI MateBook D 14 2020 R5 8Go + 512Go est au prix de 649,99 € au lieu de 749,99 €, la HUAWEI Bluetooth Mouse et les FreeBuds 3i offerts. Cette offre est disponible du 20 mai au 2 juin 2020.

HUAWEI MateBook D 15 2020

Dans la lignée de la gamme MateBook D conçue pour les jeunes consommateurs, le MateBook D 15 est doté d’un écran FullView de 15,6 pouces. Le HUAWEI MateBook D 15 2020 est alimenté par le processeur AMD Ryzen 5 3500U, qui accélère et améliore grandement ses performances. Combiné à un disque dur SSD3 et 8 Go de RAM, pour une vitesse de lecture et d’écriture extrêmement rapides.

Le HUAWEI MateBook D 15 2020 R5 8 Go + 256 Go est au prix de 549,99 € au lieu de 699,99 €, la HUAWEI Bluetooth Mouse offerte. Cette offre est valable du 20 mai au 2 juin 2020.

HUAWEI WATCH GT 2

La HUAWEI WATCH GT 2 bénéficie d’une architecture novatrice dualcore et du processeur Kirin A1 fournissant à la montre une autonomie exceptionnelle pouvant aller jusqu’à 2 semaines. Le tout allié à un design minimaliste et élégant. La montre connectée dispose de plusieurs fonctionnalités pour améliorer et accompagner les entrainements de ses utilisateurs au quotidien.

La HUAWEI WATCH GT 2 42 mm Sport est au prix de 169,99 € au lieu de 199,99 €, les HUAWEI Freelace sont offerts. Cette offre est disponible du 20 mai au 2 juin 2020.

La HUAWEI WATCH GT 2 46mm Classic est au prix de 199,99€ au lieu de 249,99 €, des FreeBuds 3 sont offerts. Cette offre est disponible du 20 mai 2020 au 2 juin 2020.

HUAWEI WATCH GT 2e

La HUAWEI WATCH GT 2e, est la nouvelle génération de montre de la gamme HUAWEI WATCH GT 2. Cette montre connectée est conçue pour celles et ceux à la recherche d’un mode de vie dynamique, proposant 100 modes d’entraînement allant des sports traditionnels aux entraînements les plus tendances ainsi que des fonctions améliorées de suivi de la santé. Huawei a introduit une fonction de surveillance de la saturation en oxygène du sang (SpO2) dans la HUAWEI WATCH GT 2e. Dotée d’une batterie d’une autonomie de deux semaines, la montre est conçue pour apporter des fonctionnalités sportives, mais aussi une approche scientifique, au quotidien à ses utilisateurs.

La HUAWEI WATCH GT 2e est au prix de 159,99 €, des HUAWEI Freelace sont offerts. Cette offre est disponible du 20 mai au 2 juin 2020.

HUAWEI WIFI Q2 pro (3 pack – Hybrid)

Pour une meilleure couverture et de meilleures performances, le HUAWEI WIFI Q2 pro inclut 3 boîtiers de base. Grâce à sa puce HUAWEI gigabit powerline et la technologie CPL Turbo, le Q2 pro est capable d’étendre le réseau 200Mbps efficacement. Le système du Q2 pro avec un boîtier principal est capable de supporter jusqu’à 15 boîtiers auxiliaires garantissant un signal puissant et fiable dans tout le foyer. Ce routeur hybride offre une connexion Wi-Fi optimale. Le HUAWEI Wifi Q2 Pro offre une expérience de connexion sans interruption grâce à des technologies innovantes.

Le HUAWEI WIFI Q2 pro (3 pack – Hybrid) est au prix de 199,99 € au lieu de 299,99 €. Cette offre est valable du 20 mai au 2 juin 2020.

HUAWEI FreeBuds 3

Les HUAWEI FreeBuds 3 sans-fil assurent un confort et un maintien sans égal tout en délivrant un son de haute qualité parfaitement détaillé. Equipés du processeur certifié dual-bluetooth 5.1 BT/BLEC, dotés de la technologie de transmission double canal HUAWEI Isochrone et d’un processeur audio de 356 MHz, les HUAWEI FreeBuds 3 livrent une connexion Bluetooth aussi stable que rapide garantissant une synchronisation remarquable entre l’audio et la vidéo. Le système de réduction active de bruit combiné au processeur audio offre aux HUAWEI FreeBuds 3 une réduction du bruit environnant en temps réel.

Les HUAWEI FreeBuds 3 sont aux prix de 139,99 € au lieu de 189,99 €. Cette offre est disponible du 20 mai au 2 juin 2020.