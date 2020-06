Huawei lance la nouvelle édition du P30 Pro

Face au succès rencontré, le HUAWEI P30 est de retour avec une nouvelle édition offrant un nouveau design, plus de capacité de stockage et EMUI 10.1.

Ce nouveau smartphone fournira aux utilisateurs 8 Go de RAM, un stockage ROM étendu à 256 Go, ainsi que le système quadruple caméra conçue avec Leica. Après avoir établi un nouveau standard en matière de photographie grâce à son score DxOMark en août 2019, l’European Image and Sound Association (EISA), un groupe comprenant 55 des magazines les plus respectés au monde, spécialisés dans l’électronique grand public, avait nommé le HUAWEI P30 Pro « meilleur smartphone EISA 2019-2020 ».

Le HUAWEI P30 Pro New Edition conserve son design emblématique et propose trois nouvelles options de couleurs : Silver Frost, Aurora et Black. Le smartphone bénéficie également d’une plus grande capacité de stockage et est équipé de la nouvelle version de l’interface EMUI 10.1 prenant en charge Android 10 et les services Google.

La quadruple caméra conçue avec Leica est embarquée dans le HUAWEI P30 Pro New Edition, y compris la matrice de filtres couleurs RJJB exclusive de Huawei, qui laisse 40 % plus de lumière pour une photographie en basse lumière inégalée. Le système de super caméra comprend un capteur SuperZoom, un capteur SuperSpectrum de 40 MP, un capteur ultra grand angle de 20 MP et un capteur HUAWEI TOF, pour répondre à tous les besoins en matière de photographie.

Pour compléter l’impressionnant hardware, l’appareil est également équipé du dernier logiciel de photographie intelligente de Huawei, avec des fonctionnalités telles que le double système OIS et HUAWEI AIS de qualité professionnelle, pour des vidéos incroyablement nettes et stables. Ainsi que de la technologie HDR+ dotée d’IA pour un réglage automatique des couleurs et de l’exposition afin d’assurer des prises de vue en basse lumière bien équilibrées. Le mode vidéo HUAWEI Dual-View offre un enregistrement simultané en vue d’ensemble et en gros plan, tandis que la longue exposition rendue possible par l’AIS de Huawei permet aux utilisateurs de capturer chaque détail de la nature.

Amélioré pour 2020, le HUAWEI P30 Pro New Edition comprend désormais une impressionnante configuration avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage ROM, permettant de stocker plus de 70 000 photos HD sur le smartphone, pour donner aux photographes en herbe encore plus de liberté pour être créatif. Alimenté par le processeur Kirin 980, une batterie longue durée de 4200 mAh associé à une technologie intelligente d’économie d’énergie, ainsi qu’une SuperCharge de 40 W permettant de charger l’appareil jusqu’à 70 % en 30 minutes, le HUAWEI P30 Pro New Edition offre des performances incroyablement élevées.

Depuis sa création, la gamme HUAWEI P s’est faite championne de l’innovation en matière de design, avec des couleurs, des matériaux et des finitions soigneusement sélectionnés donnant aux smartphones une sensation de qualité inégalée. Le HUAWEI P30 Pro New Edition est désormais disponible dans les coloris Silver Frost, Aurora et Black. Pour garantir que le dernier smartphone résiste à l’épreuve du temps, à la fois en termes de durabilité et de style, un processus complexe impliquant neuf couches de finition de couleur nano-optique a été appliqué au corps de l’appareil.

Suivant les traces de la dernière gamme HUAWEI P40, l’édition Silver Frost présente également un nouveau style de finition mat, pour garantir une apparence propre et claire sous toute réflexion lumineuse.

Les consommateurs peuvent également continuer de profiter des fonctionnalités très appréciées du design emblématique de la gamme HUAWEI P30, avec le retour de l’écran OLED Dewdrop incurvé avec le capteur d’empreinte digitale, ainsi que des bordures extrêmement minces garantissant que le smartphone vienne se loger parfaitement dans le creux de la main.

Le HUAWEI P30 Pro New Edition, 8Go + 256Go, est au prix de 729,99 € avec les HUAWEI FreeBuds 3i et une coque en silicone HUAWEI P30 offerts. Cette offre est valable jusqu’au 30 juin 2020.

Le HUAWEI P30 Pro New Edition, 8Go + 256Go, au prix de 699,99 €. Cette offre est valable du 1er au 14 juillet 2020.

Le HUAWEI P30 Pro New Edition est disponible dans la couleur : Silver Frost, Bleu Aurore et Noir.