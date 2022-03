Huawei dévoile un Matebook 16 ultra sobre et ultra performant

Huawei annonce le lancement de son MateBook 16, le tout premier PC haute performance de la marque doté d’un écran FullView 2,5K de 16 pouces.

Officiellement lancé le 22 mars, ce PC est le premier de sa catégorie à recevoir la certification TÜV Rheinland, notamment pour la précision de ses couleurs. Le processeur AMD Ryzen série 5000 est complété par le tout nouveau système de ventilation Shark Fin. La collaboration multi-écrans permet aux utilisateurs de connecter instantanément ce MateBook 16 avec des smartphones, tablettes et écrans.

De conception résolument minimaliste, le MateBook 16 est doté d’un châssis en métal et d’une finition réalisée grâce à un processus de sablage à la céramique lui donnant une surface texturée. Le pavé tactile extra-large offre aux utilisateurs plus de liberté de contrôle ainsi qu’un toucher plus doux grâce à la surface en verre poli. La charnière est également conçue pour assurer un accès facile et rapide, en permettant aux utilisateurs de déplier le PC portable sans efforts, même avec une seule main. Le MateBook 16 intègre tout ce qu’il a à offrir dans un châssis de seulement 17,8 mm d’épaisseur et d’à peine 1,99 kg, pour être transporté partout sans difficulté. Dans son châssis fin, le HUAWEI MateBook 16 est équipé d’un processeur mobile 7nm AMD Ryzen série 5000 qui fonctionne à une tension standard pour fournir des performances extraordinaires, associé à un disque dur SSD à haute vitesse.

L’écran FullView de 16 pouces prend en charge une résolution allant jusqu’à 2,5 K avec un taux d’occupation de l’écran de 90 %, offrant ainsi une expérience de travail et de divertissement véritablement immersive. Le rapport hauteur/largeur 3:2 de l’écran a été conçu pour la productivité, facilitant la navigation et la créativité des utilisateurs. Chaque HUAWEI MateBook est calibré en usine pour atteindre un taux de précision moyen au niveau des couleurs de ΔE = 1, veillant ainsi à ce que chaque PC reproduise une brillance authentique, avec 1,07 milliards de couleurs sur 100 % de la gamme chromatique RGB. Le confort de l’utilisateur est également assuré par les faibles émissions de lumière bleue de l’écran et l’absence de scintillement.

Avec un clavier rétroéclairé de grande taille, il offre également un système de son à double haut-parleur frontal comportant une grille de haut-parleurs avec 3 168 perforations pour un son immersif ainsi que des doubles microphones sur bord compatibles avec la réduction de bruit et une qualité sonore longue portée allant jusqu’à 5 mètres. Bien que léger, ce PC intègre une batterie de 84 Wh pour garantir une autonomie maximale. Il est également assorti d’un adaptateur secteur polyvalent de 135 W pour que les utilisateurs chargent rapidement non seulement leur PC, mais aussi les smartphones Huawei compatibles avec le système HUAWEI SuperCharge.

• Huawei MateBook 16 – R5 16Go 512Mo, 1199 €

• Huawei MateBook 16 – R7 16Go 512Mo, 1349 €

Offres de lancement à partir du 8 mars : R5 à 999 € et R7 à 1149 € sur https://consumer.huawei.com/fr/laptops/matebook-16/buy/.